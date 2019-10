Kiel

Immer wieder skandierten die Demonstranten auf Kurdisch " Südkurdistan". Es ist das Gebiet in Syrien, in dem die kurdische Bevölkerung lebt und die IS-Kämpfer in Lagern gefangen hält und gegen das die Türkei seit Mittwoch Militärangriffe führt. Seit Donnerstag kommt es deshalb auch in Kiel immer wieder zu Protestaktionen der Kurden in Schleswig-Holstein.

"Wir Kurden haben gegen den IS gekämpft. Wir haben die Arbeit für Europa und Amerika gemacht. Jetzt werden wir mit den Waffen aus diesen Ländern von Erdogans Truppen gemordet und niemand macht etwas", beklagte ein junge Frau, die seit drei Jahren in Kiel lebt.

Andere kritisierten auf Plakaten "Merkel schweigt", "Der Vatikan schweigt", "Trump schweigt", "Die Nato schweigt" und "Putin schweigt". Einige kurdische Frauen hatte Laken mit roten Flecken im Arm - Symbole für verwundete und getötete Kinder.

Die kurdischen Vereine kündigten an, weiter zu demonstrieren und Solidarität gegen Erdogan einzufordern. Am wichtigsten sei aber ein sofortiger Waffenstopp an die Türkei und ein Wirtschaftsembargo gegen die Türkei.