Das laute Klimpern von Münzen in einer Spendendose rauschte am Sonnabend durch den Citti-Park. Rund 100 ehrenamtlich engagierte Jugendliche haben in dem Einkaufszentrum für Geld für ihre Organisationen und Vereine geworben. Es war der Startschuss für die Aktion „Jugend sammelt für Jugend“.