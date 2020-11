Zu einem „Stadtgang“ in Erinnerung an die Revolution der Arbeiter und Soldaten im November 1918 in Kiel hatte der Arbeitskreis Novemberrevolution am Sonnabendnachmittag aufgerufen. Über den Ernst-Busch-Platz am Germaniahafen und den Platz der Matrosen beim Bahnhof ging es zum Gewerkschaftshaus.