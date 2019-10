Deniz Yücel plaudert über türkische Haft

Kiel

"Agentterrorist" ist der Begriff, den der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für Deniz Yücel verwendet hat. Unter dem Vorwurf der Terrorpropanganda und der Volksverhetzung saß der kritische Journalist 2017/18 ein Jahr lang im Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9 bei Istanbul in Haft. In seinem Buch erzählt Yücel von Verfolgung, Einzelhaft und Folter, von Liebe und Solidarität, von Freiheit und Selbstbestimmung.

Vor etwa 150 Zuhörern im vollbesetzten Plenarsaal des schleswig-holsteinischen Landtags charakterisierte der 46-Jährige die Haltung des türkischen Regimes als "eine Mischung aus Gangster und Teppichhändler". Während der ganzen Haftzeit sei ihm klar gewesen: Erst "wenn für sie der Preis meiner Geiselnahme höher wird als der Nutzen, dann lassen sie mich frei".

Deniz Yücel schmuggelte Berichte aus der Haft

Aus der Haft hat der Korrespondent immer wieder Berichte für sein Medium geschmuggelt. Das erste Manuskript schrieb er auf den Weißraum einer Ausgabe von Antoine de Saint-Exupérys "Der kleine Prinz". Er versteckte das Büchlein in Schmutzwäsche, die er seinem Anwalt mitgab.

In Kiel schilderte Yücel seinen journalistischen Impetus so: "Ich soll nicht schreiben, ich will aber schreiben. Ich bekomme keinen Stift, ich klaue mir einen. Ich bekomme kein Papier, ich schreibe in ein Buch. Ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen."

Heute weiß er, dass seine Redaktion zögerte, seine Texte zu publizieren - aus Sorge um Leib und Leben des Autoren. Aber sein Redakteur habe gewusst, "dass ich alles andere als einen sofortigen Abdruck unverzeihlich finden würde".

Ein Risiko war dem Journalisten von Anfang an klar

Als der vormalige " taz"-Reporter 2015 für die "Welt" in die Türkei ging, sei er sich eines Risikos bewusst gewesen, berichtet er. Für Kritiker mit türkischem Namen sei das Risiko sogar höher, weil sie vom Regime als Vaterlandsverräter wahrgenommen würden. "Aber mit so langer Haft hatte ich nicht gerechnet, das war ohne Beispiel".

Ohne Beispiel war auch die Kampagne "Free Deniz", mit der in Deutschland für die Freilassung des Journalisten gekämpft wurde. Am 16. Februar 2018 wurde Yücel aus einjähriger Untersuchungshaft entlassen. Seitdem ist der Journalist nicht wieder in der Türkei gewesen. "Wir führen eine Fernbeziehung", sagt er.

Deniz Yücel erzählt in manchmal humorigem Tonfall

Yücel erzählte aus seiner entsetzlichen Geschichte in Kiel mit irritierender Gelassenheit, lakonisch, mitunter fast ausgelassen. Auch im Buch findet sich ein ironischer, manchmal humoriger Tonfall. Vielleicht ist es das, was man "befreit" nennt.