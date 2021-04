Kiel

Der Leuchtturm, über dessen Zukunft bald wohl ein Gericht entscheiden muss, ist 12,6 Meter hoch und so alt wie der heutige Nord-Ostsee-Kanal. Seit 1895, als der Kaiser-Wilhelm-Kanal eröffnet wurde, diente das Leuchtfeuer von der Wiker Nordmole als Orientierung für Seeleute, bis es 2014 durch einen Neubau mit moderner Radar- und Signaltechnik ersetzt worden war.

Fünf Jahre später löste das Bauwerk einen Streit aus, der bis heute anhält – zwischen seinem neuen Besitzer und der Stadt Kiel. Es geht auch um die Frage: Ist dieser Leuchtturm von historischem Wert?

Ein Leuchtturm zum Schrottpreis

Seit knapp zwei Jahren gehört das Bauwerk Helge Petersen. Er hat den Leuchtturm zum Schrottpreis vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau erworben. Die Bundesbehörde hatte zunächst selbst Pläne für den Leuchtturm. Doch es gab auch da Komplikationen bei der Umsetzung der Ideen in der Wik. Was gewünscht war, passte entweder nicht ins städtebauliche Konzept der Landeshauptstadt. oder es war zu aufwändig.

So kam der Turm zu Helge Petersen nach Friedrichsort. Der Anwalt und Investor engagiert sich seit einiger Zeit für historische Bauwerke und Anlagen am Kieler Förderufer. Er hat die Rathje Werft übernommen und das alte Consist-Gebäude an der Falklandstraße in Friedrichsort gekauft.

„Hier passt der Leuchturm von 1895 sehr gut hin. Er überragt weder eines der Häuser noch die Bäume in der Umgebung“, so Petersen. Von der Förde aus sei der Leuchtturm nicht sichtbar und könnte auch nicht zu Verwechslungen in der Schifffahrt führen.

Doch es gibt ein Problem: Das Bauordnungsamt der Stadt Kiel hat das Aufstellen des historischen Leuchtturms im August 2019 untersagt. Seitdem liegt das historische Stahl-Bauwerk auf dem Grundstück an der Falklandstraße.

Die Stadt sieht in dem alten Leuchtturm von der Wiker Nordmole an der Schleuse weder einen Denkmalschutzgrund noch einen Grund für einen neuen Platz. „Das ist für mich absolut unverständlich. Ich will diesen Leuchtturm retten und habe auch einen guten Platz“, so Petersen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Leuchtturm wurde von der Stadt aufgestellt

Aus seiner Sicht habe der Leuchtturm sehr wohl einen Bezug zu den Gebäuden in Friedrichsort, die damals als Kaiserliche Torpedowerkstätten gebaut wurden. Außerdem würde der Leuchtturm gut zu dem alten Friedrichsorter Leuchtturm passen, der ein paar Hundert Meter weiter von der Stadt selbst aufgestellt wurde. Bei dem Leuchtturm auf privatem Grund gab es von der Stadt aber eine Absage.

„Es hieß, er würde Sichtachsen versperren und könnte den Betrachter der denkmalgeschützten Gebäude hier verwirren“, berichtet Petersen aus den Gesprächen mit der Stadt. „Ja, die Stadt hat das Aufstellen des Turms auf dem Grundstück aus Gründen des Denkmalschutzes nicht genehmigt“, erklärt Arne Gloy vom Presseamt auf Anfrage.

Es gehe aber nicht darum, dass der Leuchtturmrest, egal wie hoch, möglicherweise jemandem die Sicht versperre, sondern darum, dass er kein Denkmal mehr ist. Bereits vor der Demontage war der Denkmalstatus gelöscht worden.

Zweiter Leuchtturm würde Menschen verwirren

„Eine ausreichende inhaltliche Verbindung zwischen dem maritimen Seezeichen eines öffentlichen zivilen Baus wie dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Kanal und den Gebäuden der ehemaligen preußisch-militärischen Kriegsmarine mit den erhaltenen Kulturdenkmalen sei nicht gegeben“, so die Begründung des Amtes für Bauordnung.

Gemeinsam mit den Gebäuden auf den Grundstücken Falklandstraße und Skagerrakufer sei das Grundstück Teil einer eingetragenen Sachgesamtheit. „Der Turm würde sich jeweils im Blickfeld der Kulturdenkmale in der Falklandstraße befinden und das bestehende Bild der Zusammengehörigkeit der Kulturdenkmale unterbrechen“, erläutert Stadtsprecher Arne Gloy.

Eine Alternative zur Rettung des Leuchtturms gebe es nicht. „Die untere Denkmalschutzbehörde der Stadt hat ja sogar den Denkmalschutz für den Turm aufgehoben“, so Petersen.

Ihm sei geraten worden, den Turm zu verschrotten. Der Leuchtturm sei allerdings historisch von Wert, findet Helge Petersen: „Ich will diesen Turm erhalten, er ist Teil der Geschichte und passt hier sehr gut hin.“

Nach zwei Jahren ergebnisloser Bemühungen und Gesprächen geht der Streit jetzt vor Gericht. Gegen die Entscheidung des Bauordnungsamtes der Stadt Kiel hat Petersen am 2. April Klage vorm Verwaltungsgericht in Schleswig eingereicht.