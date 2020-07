Kiel

Für Harald Krüger ist das schwer auszuhalten. Der Kieler Architekt will, dass hier ein grünes, modernes und aussagekräftiges Herz von Kiel zu schlagen beginnt. Also hat er sich hingesetzt und eine Ideenskizze für Mobilität, Zusammenkommen und grünes Leben entwickelt, die auch Pandemie-gerecht ist.

Vision von einem grünen Haus

„Wir müssen mehr Visionen zulassen“, sagt Harald Krüger und fügt hinzu:„Architekten können noch viel freier denken.“ Der 56-Jährige nimmt sich daher selbst beim Wort. Für Krüger ist der Startpunkt der Zukunftsvision Exerzierplatz das Gebäude an der Ecke von Exerzierplatz und Rathausstraße. Das gehöre seinem Statiker und der zeige sich besonders offen für Krügers Vision des „Grünen Hauses“: Mit Wohnterrassen, Glas und Wasserbecken – und ganz viel Bepflanzung könnte hier ein grünes Kleinod entstehen – und ein Angebot, das auch im Etagenbau das befriedigt, was während der Pandemie so häufig vermisst wurde: „Wo ist der Balkon, der Raum, das Licht?“, sagt Krüger. Er betont: „Eigentlich kann die Stadt dem Shutdown viel besser begegnen.“ Denn hier seien kurze Wege und kurze Versorgung möglich. Zudem führe das dazu, dass Menschen nicht so sehr vereinsamen.

Auch der modernen Familie könne ein solches Wohnangebot entgegenkommen. „Ist der Stadtraum nicht viel interessanter für Kinder?“, fragt Müller, und fordert „aus dem Stigma ,Einfamilienhaus’ auszubrechen.“ Bestes Beispiel: Nur wenige Meter entfernt locke der Hiroshima-Park im Sommer Dutzende Anwohner an, ob klein oder groß. Generell gilt das Argument des fehlenden Platzes seiner Meinung nach nicht für die Stadt Kiel: „Wir haben Platz ohne Ende“, sagt Krüger. Der Exer selbst und die Gebäude rundherum seien das beste Beispiel.

Ausbaupotenzial Dachgeschoss

Er verweist auf das Ausbaupotenzial der Dachgeschosse an der Südseite des Platzes, noch mehr Lücken erkennt er im Osten, wo er gerne mit Glas arbeiten würde. In der Südostecke sieht er den Verkehrsübungsplatz als verschenkten Raum: Sein Vorschlag ist ein Science Center, in dem sich die Kieler Forschung und Wissenschaft von CAU bis Geomar präsentieren kann.

Dann erst der Platz selbst. „Es gründet sich auf die Erfahrung, wie der Markt sich hier entwickelt hat“, nimmt Krüger noch einmal Bezug auf die Pandemie – in deren Verlauf der Wochenmarkt für ihn zu einem „urbanen Schmelztiegel“ geworden ist. Alle kamen zusammen. Er lobt das Hotel vor der Arena, „als Ausrufezeichen ist es die erste Bewegung hier seit Jahrzehnten“. Aber jetzt müssten Kommunalpolitik und Stadt die engagierte Bevölkerung einbinden und „mehr Visionen zulassen“.

Markthallen und unterirdisches Parkareal

Seine eigene: Zwei Markthallen könnten den Marktcharakter jeden Tag abbilden – warum nicht mit Vertretern wie Feinheimisch oder Unverpackt, sinniert Krüger. Dann wünscht er sich eine kleine Sportmöglichkeit, um Jugendlichkeit und Bewegung auf den Platz zu holen. Und die Autos? Krüger träumt von einem Mobilitäts-Hub: Eine innovative unterirdische Lösung, um von der Nordseite per Fahrrad, Auto oder ÖPNV in ein helles Parkareal einzufahren. Dann könnten die Fahrspuren auf dieser Seite des Platzes reduziert werden – und mit Glasscheiben, die wie Scherben aussehen sollen, wäre vom Platz eine Durchsicht ins untere Areal möglich. Krüger nennt Vorbilder eines Fahrradparkhauses in Utrecht und eines Auto-Parkhauses in Odense.

„Hier kann etwas für Schleswig-Holstein und darüber hinaus entstehen“, glaubt er an einen möglichen Vorbildcharakter des Exerzierplatzes – schließlich liege er an einer idealen Schnittstelle von Fernverkehr, Stadtverkehr und Innenstadt. Die nötigen Kosten „muss sich die Stadtgesellschaft auch mal leisten“, findet er. Hier könne Kiel den Impuls setzen, der sich auf grünen Achsen ringsherum in die Stadt entwickeln werde. „Das kostet nicht nur Geld. Das bringt auch Geld.“ Das Holsten-Fleet sei ein Beispiel, wo aus einer Bürgerveranstaltung die Vision Realität geworden ist.

Einst wurde auf dem Platz exerziert Der Exerzierplatz heißt so, weil er von 1744 bis 1846 von dänischen und deutschen Garnisonstruppen zum Exerzieren genutzt wurde. 1904 wurde der Wochenmarkt von der Altstadt auf den Platz verlegt, den die Kieler schlicht „Exer“ nennen. Außer zu Marktzeiten mittwochs und sonnabends wird der schmucklose, asphaltierte Platz zwischen Wunderino-Arena und Schützenwall als Parkplatz genutzt. Dieser Zustand soll nicht von Dauer sein. Auch Stadtbaurätin Doris Grondke, selbst Architektin, hat ein Auge auf den innerstädtischen Raum in attraktiver Lage geworfen. Sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie den Platz gern einem städtebaulichen Wettbewerb unterziehen würde. Ihr selbst schwebt ein kleiner Stadtpark oder Stadtwald vor. Aber vor dem Exerzierplatz setzt die Stadt andere Prioritäten. Gerade hat der städtebauliche Wettbewerb für eine Überplanung der Plätze entlang der Holstenstraße begonnen. Der Europaplatz zwischen Holstenstraße und Arena ist davon ausgenommen. Er soll einen eigenen städtebaulichen Wettbewerb bekommen. Das könnte über die Wunderino-Arena hinaus einen Übergang zum Exerzierplatz schaffen, der danach neu gestaltet werden könnte.

