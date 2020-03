Die Mülltonnen in Kiel sind voller als sonst, weil in Corona-Zeiten viel mehr Menschen den ganzen Tag zu Hause sind als normalerweise. Gleichwohl versichert der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK): Die Müllabfuhr ist sicher.

Von Michael Kluth