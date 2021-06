Kiel

Unter dem Decknamen „Barbarossa“ und unter dem Deckmantel einer Propaganda-Lüge war der Überfall vom Regime der Nationalsozialisten als „Blitzkrieg“ geplant worden, der 25 Millionen Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürgern das Leben kosten sollte.

Als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie als Kriegsgefangene starben mehrere hundert Menschen auch in Kiel. Mehrfach wurden sie Opfer von Bombenangriffen, weil ihnen der Aufenthalt in Bunkern verboten war. Am 24. Juli 1944 wurde eine Polizeibaracke in Elmschenhagen von einer Bombe getroffen: Mindestens 42 sowjetische Frauen und Kinder kamen dabei ums Leben. Sie sind heute wie viele der Opfer auf dem Parkfriedhof Eichhof bestattet, andere auf dem Nordfriedhof und weiteren Kieler Friedhöfen.

Erinnerung an die Opfer auf dem Parkfriedhof

Zur Erinnerung an die Opfer beginnt heute um 14 Uhr auf dem „Bombenopferfeld“ auf dem Parkfriedhof Eichhof eine Gedenkveranstaltung mit dem stellvertretenden Generalkonsul der Russischen Föderation, Dmitri Ulitin, sowie dem Kieler Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr auf dem Parkfriedhof Eichhof, Eingang Kopperpahler Allee 6 (gegenüber der Polizeistation).

Gast ist auch der Kieler Arzt und Kriegsveteran Ilja Zuckerman, der als junger sowjetischer Soldat die Blockade von Leningrad (St. Petersburg) überlebte. Jugendliche werden stellvertretend für die vielen Opfer die Namen der toten Frauen und Kinder von Elmschenhagen verlesen und mit ihrer Musiklehrerin Liliya Nabieva für einen musikalischen Rahmen sorgen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Workshop im Flandernbunker

Bereits am Montag nahmen Jugendliche an einem Workshop im Kieler Flandernbunker teil. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden heute ab 17.30 Uhr in einer Ausstellung gezeigt. Anschließend findet ab 18 Uhr im Bunker eine Diskussion zu diesem historischen Tag statt, die Manfred Marunge mit dem „Kieler Gesprächskreis NachDenkSeiten“ initiiert hat. Der Flandernbunker war als Befehlsbunker des Marineoberkommandos Ost ein militärischer Organisationsort des Krieges gegen die Sowjetunion.

Veranstalter des Gedenktages sind die Deutsch-Russische Gesellschaft Kiel, der Koordinierungsrat der russischsprachigen Menschen in Schleswig-Holstein sowie der Verein Mahnmal Kilian.

Von KN-online