Auch in Kiel haben Klimaaktivisten gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 protestiert. Rund 80 Mitglieder von Fridays for Future und weiteren Umweltorganisationen gingen am Freitag auf die Straße, um ihren Unmut über die Inbetriebnahme des Kraftwerks in Nordrhein-Westfalen kundzutun.