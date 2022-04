Kiel

Industrie- und handwerksorientierten Start-ups bietet die Strandfabrik in Pries-Friedrichsort Raum zur Verwirklichung eigener Ideen und Projekte, die über Schreibtischarbeit hinausgehen. „Wir bieten als einziges Industriegebiet in Kiel variable Innovationsflächen und Räume sowie Produktionsmöglichkeiten an. Helfen uns gegenseitig mit Ressourcen, Maschinen und Wissen und stärken somit Innovationen“, sagt Gründer Lukas Zarling.

Die Strandfabrik ist vor allem „ein Ort, an dem man gemeinsam arbeiten, denken, kreieren, tüfteln, machen, unterstützen, scheitern, glauben, einfach sein und sich begegnen kann.“ So beginnt der Tag oft in der Gemeinschaftsküche mit einem Frühstück aller, die halt gerade da sind. Hierfür hat die „Holzschwester“ Lena Arndt Küchenelemente recycelt. „Damit wir für alle einen Raum haben, um mal vernünftig Mittagspause zu machen.“ Schließlich sei die Küche ein Raum der Begegnung, und davon lebe die Strandfabrik.

Kaum Gewerbeimmobilien zu vernünftigen Preisen

Lea Arndt ist seit Februar 2021 mit ihrem „ersten Kieler Tischlehreimeisterinnen-Betrieb“ in der Strandfabrik. Ihre Spezialität sind Einzelstücke, die sie mit ihren Kunden gemeinsam entwickelt. „Es ist wirklich schwierig, Gewerbeimmobilien für einen vernünftigen Preis zu finden“, sagt die 30-Jährige, die sich vorher auch nach anderen Möglichkeiten umgesehen hatte, weil sie anfangs nicht überzeugt von der Halle war.

Inzwischen sieht Arndt das anders. „Man hat hier schon viele Vorteile. Ich kann mich gut austauschen mit den zahlreichen anderen Berufen in der Community. Auch findet man immer jemand, der schnell mal mit anpackt.“

Mit ihrer Freundin Kaja Schönfelder von KS-Restaurierungen, die bis auf bemalte Skulpturen alles restauriert, das aus Holz ist, teilt die Tischlerin sich Büro- und Werkzeugcontainer. Daneben liegt der eingezäunte Fuhrpark von Lea Arndt mit Formatkreissäge, Dickenhobel, Tischfräse, Bandsäge, Kappsäge, Standbohrmaschine, mobiler Absauganlage sowie Holz- und Plattenlager. „Die Elektrik war allerdings krass veraltet, sodass wir einen komplett neuen Sicherheitskreis eingezogen haben.“

Alexander Ruckhaber experimentiert in seiner Grib Factory mit der Zucht von Austernpilzen auf Seegras. Der 36-Jährige ist begeisterter Pilzsammler und viel mit seiner Freundin im Wald unterwegs. So kam er auf die Idee, ihr eine Pilzbox zu schenken. Der Klassiker wäre eine für Champignons gewesen. „Das fand ich aber nicht so cool.“ Er recherchierte im Internet und stieß auf den leicht zu züchtenden, nahrhaften Austernpilz.

Nach Versuchen mit herkömmlichen Substraten wie Kaffeesatz, Stroh oder Holzpellets stieß Ruckhaber auf das Seegras als Biomasse. „Die Gemeinden müssen es von den Stränden wegräumen, was Kosten verursacht. Und das meiste wird eh weggeschmissen“, nennt er gleich zwei positive Aspekte. Derzeit ist er mit seiner Forschung samt schimmelsporen-freier Pilzbox an die Kieler Uni gezogen.

An der CAU wird das Ganze wissenschaftlich begleitet. Das hat den Vorteil, dass die Pilze auf Schadstoffe untersucht werden und er die besten Substratverhältnisse herausfinden kann. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, will Ruckhaber wieder zurück in die Strandfabrik. Mit dem Ziel, den Austernpilz zu vermarkten und eine Kleinzucht aufzuziehen.

Ebenfalls auf Seegras fokussiert ist „Rematter“. Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen hat mit dem nachhaltigen Rohstoff experimentiert, um zu zeigen, was man alles daraus machen kann. Bisher konnten sie Anzuchttöpfe, Papier sowie Platten entwickeln. Letztere könnten als Dämmstoffe oder Brandschutz eingesetzt werden.

Versucht man, Seegras zum Brennen zu bringen, erlebt man lediglich ein kurzes Aufglimmen und schnelles Erlöschen. Grund dafür ist das enthaltene Silikat. Derzeit ist von der Gruppe nur noch Magdalena Gerberding übrig geblieben. „Vielleicht steige ich in meiner Freizeit da noch mit ein“, sagt Lukas Zarling. Auch das ist eine Form des Zusammenkommens in der Strandfabrik.

Die Start-ups in der Strandfabrik Rematter: Experimente mit Seegras für Dämmplatten, Brandschutzplatten und Anzuchttöpfe. Die Holzschwester: Holztechnikerin &Tischlermeisterin fertigt Möbel nach Maß KS-Restaurierung: Kaja Schönfelder restauriert Möbel. Maike Martensen: Setzt die kreativen Köpfe in Szene auf den Social Media Accounts. Grib Factory: Alexander Ruckhaber experimentiert mit Austernpilzen, die er auf Seegras züchtet. Rune-Sauna: Lorenz Höfler und Jakob Schupp bauen eine mobile Sauna für zwölf Personen in einem Mercedes 711 D. Land and Sea: Produktion von Sportmatten aus alten Neoprenanzügen. Hübscher Clothing: Danilo Hübscher bedruckt im Siebdruckverfahren faire Textilien. Kryptofabrik: Verkauf von Mining-Hardware und Innovative Heizlösung für die Strandfabrik Kite Proa: Dominic Garben baut an einem speziellen Kitesegelboot-System. FH-Projekt: Studierende bauen ein nachhaltiges High-Performance-Segelboot aus Flachsfaser mit einem Balsaholzkern. Eugen Eisenbart: Motivationscoach für intrinsische Motivation und Trainer zur Erreichung eines Flow-Zustandes. Innowatt: Nutzbarmachung von Wärme aus einem Bioorganismus gesteuerten Komposthaufen. Northern Lights Surfboards: Handgemachte Surfboards. Kickaoutboards: Umweltschonende individuell zugeschnittene Boards aus nachhaltigen Materialien. Aware Boards: Kite Boards aus nachwachsenden Rohstoffen. Hypherblanks: Pilzbasierten Surfboardrohlingen.

Als Ansprechpartner für die Start-ups ist Motivationscoach Eugen Eisenbart vor Ort. In seinen Workshops für Menschen mit unternehmerischem Denken nutze er die Selbstmotivation als wertvolle Antriebskraft. „Wegen Corona konnten wir es aber noch nicht umsetzen“, so der 36-Jährige.

„Alle sind inspiriert und inspirieren andere“, sagt Danilo Hübscher, der Fair-Trade-Textilien im Siebdruckverfahren bedruckt. „Hübscher Clothing“ ist für ihn eine Nebenbeschäftigung während des Studiums. Die Strandfabrik sieht es als Station, um sich auszuprobieren. „Sie gibt mir den richtigen Input auf meinem Weg, mich weiterzuentwickeln“, sagt der 23-Jährige.

Innovationen beim Segeln

Ebenso geht es den Studierenden an der Fachhochschule. Von der Strandfabrik haben sie einen Platz gestellt bekommen für ihre verschiedenen Bootsprojekte. „In der Fachhochschule hatten wir nur einen kleinen Raum. Da hätten wir die Boote nicht reinbekommen und um uns irgendwo einzumieten, dafür haben wir kein Geld“, erzählt Justus Knecht, der Schiffbau im ersten Mastersemester studiert.

Neben den speziellen Tretbooten „Förderacer“ und „Ikarus“ arbeitet der 24-Jährige an dem neuen Segelboot aus 75 Prozent erneuerbaren oder recycelten Materialien – wie Flachsfasern. Damit wollen die Studierenden im September am „1001 VELAcup“ in Triest teilnehmen. Spätestens im Mai soll das innovative Boot fertig sein. „Dann haben wir noch ein paar Monate zum Ausprobieren und Trainieren“, so Knecht.

Mit einem ganz speziellen Segelsystem befasst sich Dominic Garben. Sein „Proa“, ein Katamaran aus dem südpazifischen Raum mit einem kleinen und einem großen Rumpf, soll mit einem Kite segeln. Kites haben den Vorteil, dass sie in windreicheren Höhen fliegen, stetigeren Wind mit weniger Böen abgreifen und auf das Boot so deutlich mehr Kraft als bei einem gleich großen Segel wirkt.

Das Boot des Segelautodidakten und Weltbürgers soll keine bewegten Teil im Wasser haben. „Es mag arrogant oder naiv sein, aber ich möchte das Konzept Segelboot vereinfachen“, sagt der 34-jährige Garben. In Neuseeland hatte er bereits einen Prototypen von 5,8 Metern Länge gebaut. Dieser wird 6,6 Meter sein. Kürzlich hat er das Boot am Falckensteiner Strand ausprobiert. Die ersten Segelversuchen stimmen Garben zuversichtlich. Nun hofft er, mit dem Konzept zu beweisen, dass man auch anderes segeln kann.

Was alles so in der Strandfabrik passiert, kann man beispielsweise auch über Instagram verfolgen. Maike Martensen kümmert sich um die verschiedenen Social Media-Kanäle. Derzeit produziert sie Videos von jedem Start-up in der Community sowie zu Themen, die in der Strandfabrik gelebt werden.

So unterschiedlich die Start-ups auch sind, sie alle bereichern sich untereinander und die Strandfabrik selbst, die Initiator für Innovationen sein möchte. Denn, so Zarling, „Innovationen sind der Schlüssel für Wachstum, Beschäftigung und für Nachhaltigkeit – sowohl im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit der Geschäftstätigkeit als auch im Bereich der Kostensenkungen und Ressourcenschonung durch einen verringerten Energie, Rohstoff- oder Wasserverbrauch.“ Ziel ist es von daher auch, mit der Umsetzung von CO2-neutralen Techniken für eine nachhaltige Industriegesellschaft zu sorgen.