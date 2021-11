Kiel

Der 4. Junge Rat der Stadt Kiel ist gewählt: Die Vertretung Kieler Kinder und Jugendlicher im Rathaus formiert sich neu. Das Gremium besteht nun aus 15 Mitgliedern. Nur eines davon kennt den Beirat bereits aus der endenden Amtsperiode, alle anderen kommen neu dazu.

Zur Wahl des Jungen Rats gibt es vier Wahlbezirke in Kiel. Für Kiel-Nord gehören nach den vorläufigen Ergebnissen Chidam Saeed Abdal, Luisa Galli und Alina Ismayilova dem Jugend-Gremium an. Aus Mitte kommen zwei Mitglieder: Kaori Kimberleigh Kramer und Emma Frida Lindemalm. Für Ost sind nun Bastian Graumann, Pia Madsen, Ege Özdemir, Nino Schmeling und Lasse Jarno Strauß in dem Gremium präsent. Fünf junge Menschen vertreten auch Kiel-Süd, es sind Jan Dobruschkin, Lovis Eichhorn, Joanne Gießen, Hamzeh Hussaini und Meltem Söbütay.

Die Verteilung der Sitze findet im Verhältnis zur Zahl der Wahlberichtigten in den Bezirken statt, wobei pro 1000 Jugendliche ein Sitz gerechnet wird. Daraus ergeben sich eigentlich 16 Sitze. Da allerdings im Bezirk Mitte ein Sitz nicht besetzt werden kann, weil eine Kandidatin vor dem Ende der Wahl aus Kiel weggezogen ist, sind im 4. Jungen Rat nur 15 Sitze besetzt.

Konstituierende Sitzung des 4. Kieler Jungen Rats ist Mitte Dezember

Die Nachwuchs-Kommunalpolitikerinnen und -politiker sollen das erste Mal Mitte Dezember zusammenkommen und dann auch einen Vorstand ihres Gremiums wählen.

Doch schon jetzt haben einige der neuen Mitglieder des Jungen Rats klare Vorstellungen davon, wofür sie sich einsetzen wollen. Luisa Galli (14) betont: „Ich finde es wichtig, dass sich junge Menschen frühzeitig politisch engagieren.“ Sie will die Themen Feminismus und Gleichstellung in den Blick nehmen.

Einen etwas anderen Fokus setzt Alina Ismayilova (12). Es sei ihr erst schwergefallen, sich zu überlegen, was man in Kiel noch verändern könnte. „Aber ich will mich für mehr Klima- und Umweltschutz und für weniger Vermüllung einsetzen.“

Ganz konkrete Ideen kommen von Bastian Graumann (17). „Der Pfand an den Schulen wird bisher nicht gezielt gesammelt“, erklärt er. Viele Pfandflaschen würden letzten Endes weggeschmissen. Er schlägt stattdessen Sammeltonnen für den Pfand vor, deren Erlös man dann spenden könnte. Zudem hat er einen weiteren Verbesserungsvorschlag für die Infrastruktur an Schulen: Fahrradaufpumpstationen.

Welche Ideen auch immer in den nächsten beiden Jahren von dem Gremium eingebracht werden, die Mitglieder werden auch mal einen langen Atem brauchen, weiß Sila Akcay, Vorstandmitglied des 3. Jungen Rats: „Ihr werdet mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Das ist so in der Politik“, sagte Akcay bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Sonnabend im Kieler Rathaus.

25 junge Kieler hatten für den Jungen Rat kandidiert

Zur Wahl waren 25 Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, um die Interessen junger Menschen in Kiel gegenüber Stadtverwaltung, Politik und Öffentlichkeit zu vertreten. Vom 1. bis zum 20 November waren rund 14.500 Kieler Kinder und Jugendliche zur Wahl aufgerufen worden, die Stimmzettel dazu hatten sie per Post erhalten.

Die Wahlbeteiligung lag letztlich bei 9,48 Prozent. Dem niedrigen Wert konnte Kiels Jugenddezernentin Renate Treutel durchaus etwas positives abgewinnen: „Beim letzten Mal waren es 4,3 Prozent, die Wahlbeteiligung hat sich also mehr als verdoppelt.“ Treutel will mit dem Gremium eng zusammenarbeiten. Sie habe sich gerade in der Pandemie viel Rückmeldung vom bisherigen Jungen Rat geholt.