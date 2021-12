Designerin der Kieler Woche 2022: So bin ich auf die Idee gekommen

Kiel

Die „Mutter aller Plakate“ zur Kieler Woche ist für Tania Prill das extrem reduzierte Design des Künstlers Georg Hillmann von 1964: auf himmelblauem Grund nur ein schmales weißes Segel auf weißer Horizontlinie von links, die am unteren rechten Bildrand senkrecht wieder aufgenommen wird. So sieht es aus:

Dieses Plakat markiert das Grundlayout des Designs für die Kieler Woche 2022. Auf dieser Grundform hat die Grafikdesignerin Prill eine kunterbunte Motivsammlung entworfen, die mehr ist als eine Reminiszenz an beliebte Kieler-Woche-Plakate: Es ist eine Neugestaltung. Mit Prills Entwurf hat die Jury nicht nur ein Design ausgezeichnet, sondern auch die Idee dahinter.

Philipp Dornberger inspirierte Tania Prill zur Design-Idee

Zu der Idee habe kein Geringerer als Philipp Dornberger sie inspiriert, berichtet Tania Prill bei einem Besuch in Kiel in dieser Woche. Hier hat sie letzte Details ihres Engagements in Kiel besprochen.

Kieler-Woche-Chef Dornberger hatte im September alle fünf Designerinnen und Designer, die sich am internationalen Wettbewerb um das Kieler-Woche-Plakat 2022 beteiligen sollten, für drei Tage nach Kiel eingeladen. In der Stadt lief gerade die spartanische Corona-Version der Kieler Woche.

Der Wunsch nach Wiederauferstehung der Kieler Woche

Bei einer Führung habe Dornberger den Wunsch nach einem „Phoenix aus der Asche“ fallen lassen, erzählt Prill, die Sehnsucht nach einer Wiederauferstehung der Kieler Woche aus dem Staub von Corona. Der Gedanke habe sie nicht mehr losgelassen.

Tagelang habe sie die Logos aus gut 70 Jahren Kieler Woche studiert, berichtet die 52-Jährige. Sie habe Details daraus extrahiert, Motive verworfen, andere hinzugezogen, sie gemischt und entzerrt und wieder neu gemischt – bis ein wahrhaft neues Design entstanden war. Es ist alles andere als reduziert. Es verblüfft farbenfroh und vielfältig, es strahlt positiv. Ein Phoenix aus der Asche.

Und im Zentrum das schmale weiße Segel von Georg Hillmann. Die Mutter aller Plakate.

Tania Prill hat sich mit einem einzigen Entwurf beworben

Tania Prill vertritt ihre Idee mit Begeisterung und ihren Entwurf mit Überzeugung. Es ist kein Zufall, dass Prill sich ausschließlich mit diesem einen Entwurf an dem Wettbewerb beteiligt hat. Dieser oder keiner. Ihre vier Mitbewerberinnen und Mitbewerber haben jeweils mehrere Motive eingereicht.

So lief die Abstimmung auf KN-online Im Publikumsvotum ist das Kieler-Woche-Design von Tania Prill auf Platz 3 gelandet. Die meisten Stimmen unter knapp 3000 Teilnehmenden an einer nicht repräsentativen Umfrage auf KN-online erhielt der Entwurf von Julia Hasting, die wie Prill aus Zürich ist. Die Retro-Anmutung des Segelmotivs, in dem man auch Scheinwerfer erkennen kann, überzeugte 30,1 Prozent der Abstimmenden. Auf Platz 2 kam der weiße Tampen auf blauem Grund von Christof Nardin aus Wien mit 19 Prozent. Tania Prills bunte Neugestaltung beliebter Kieler-Woche-Motive erhielt 11,5 Prozent. Macht nichts: Entscheidend ist das Urteil der neunköpfigen Jury. In der Bewertung ihres Designs in Schulnoten kommt Prill im Durchschnitt auf eine 3,8. An dem Entwurf scheiden sich die Geister: Die meisten stimmten mit 1 (sehr gut) oder mit 6 (ungenügend).

Ihr Entwurf habe etwas Unfertiges, etwas Unklares, räumt die Designerin ein. Das sei Absicht. Wegen der offenen Corona-Lage werde die Kieler Woche 2022 wohl noch lange etwas Unklares haben.

Tania Prill sollte erst nächstes Jahr zur Kieler Woche starten

Außer ihrem Geschick hat für Prills Erfolg auch das Schicksal eine Rolle gespielt. Dornberger wollte die renommierte Grafikdesignerin aus Zürich erst im kommenden Jahr für den Wettbewerb zur Kieler Woche 2023 gewinnen. Weil aber in diesem Jahr ein Geladener ausfiel, bat der Kieler-Woche-Chef die Professorin kurzfristig schon jetzt um die Gunst ihrer Teilnahme. Sie hatte Zeit.

Kieler-Woche-Design für Becher, Kleidung, Schmuck

Zeit wird sie brauchen. Jetzt geht es an die Arbeit. Von der Brosche bis zur Stola, vom Armbändchen bis zum Auto – alles muss designed sein. Es muss schnell viel fertig werden.

Dafür zerlegt Prill ihr Gesamtkunstwerk wieder, nimmt nur Elemente daraus auf den Kaffeebecher, die Krawatte, das Kettchen. Auf vielseitige Verwendbarkeit hat Prill nach eigenen Angaben von Anfang an geachtet. An Fahnenmasten, auf Litfaßsäulen und an Buswartehäuschen sollen die Kielerinnen und Kieler dagegen das ganze Werk zu sehen kriegen. Versprochen.

Professorin Tania Prill bringt ihre Studierenden mit

Für die Feinarbeit hat die Professorin an der Hochschule für Künste in Bremen schon einen Mitarbeiter gewonnen, einen Studenten aus dem Abschlussjahrgang ihres Masterstudiengangs Typografie. Zur Kieler Woche von 18. bis 26. Juni 2022 will sie am liebsten den ganzen Jahrgang mitbringen. Prill sucht den Austausch mit Studierenden der Muthesius-Kunsthochschule. Sie bescheinigt der Kieler Schule einen glänzenden Ruf.

Außerdem wollen ihre beiden Söhne, neun und 13 Jahre alt, unbedingt mit zur Kieler Woche. Sie wollen Segelboot fahren. Und „sie freuen sich schon auf die Caps“, erzählt die Mutter. Wer trägt schon Schirmmützen im Design der eigenen Mama?

Die erste „richtige“ Kieler Woche für Tania Prill

Auch Tania Prill selbst freut sich unbändig auf „ihre“ Kieler Woche. Obgleich in Hamburg geboren und in Wentorf bei Hamburg aufgewachsen, war die Wahl-Schweizerin mit doppelter Staatsangehörigkeit noch nie auf einer „richtigen“ Kieler Woche.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vorgeschmack vom September mache sie erwartungsfroh, sagt Prill. Auch wenn sie leider nicht seefest sei. Was soll’s. An Land wird ihr auf Schritt und Tritt das eigene Plakat begegnen. Ein Kieler-Woche-Bummel im selbstgemachten Design.