Kiel

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt kommt am Sonnabend, 16.Oktober, wieder nach Kiel. Von 10 bis 17 Uhr bieten mehr als 40 Aussteller auf dem Rathausplatz ihre bunten Waren an. An über 100 Ständen finden Nähbegeisterte alles von Stoffen über Garne und Borten bis hin zu Nähzubehör.

Auf dem Stoffmarkt gibt es Angebote für verschiedene Interessen: Junge Mütter, die individuelle Kleidung für ihre Kinder bevorzugen, können an Ständen mit farbenfrohen Kinderstoffen stöbern. Wer gerne Kleider näht, findet vielleicht zwischen Tüll und Chiffon Inspiration. Und auch Interieurstoffe für beispielsweise Gardinen oder Polsterbezüge warten auf langen Rollen auf Käufer.

Auch beim Nähen geht der Trend zu mehr Nachhaltigkeit

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit prägt auch den Stoffmarkt: Stoffe in Bio-Qualität seien sehr gefragt, sagt Marko Krstic von der Expo Event Marketing, die den Stoffmarkt organisiert. Viele Aussteller haben auf die Nachfrage reagiert und ihr Angebot um Stoffe erweitert, die biologisch und verantwortlich produziert wurden.

Da Herbst und Winter anstehen, erwartet Organisator Marko Krstic außerdem, dass besonders dicke Stoffe wie Merino-Wolle oder Softshell gefragt sein werden. Bei vergangenen Stoffmärkten habe sich bereits gezeigt, dass es in Kiel im Vergleich zu anderen deutschen Städten ein größeres Interesse für wärmere Stoffe gebe, sagt Krstic.

Maskenpflicht an den Ständen beim Stoffmarkt in Kiel

Besucherinnen und Besucher haben die Chance, eine Nähmaschine der Schweizer Marke Elna zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr am Stand von Elna statt.

Der Stoffmarkt in Kiel ist der erste in Schleswig-Holstein, der wieder ohne Zugangsbeschränkungen stattfinden kann. „Ich erwarte eine gemütliche Marktatmosphäre nach einer langen Zeit unter Corona-Beschränkungen“, sagt Marko Krstic. Es gibt keine 3G-Pflicht, Einlasskontrollen oder maximale Besucherzahlen, da der Markt im Freien stattfindet. An den Ständen und in Gedränge müssen die Besucherinnen und Besucher jedoch eine Maske tragen - auch selbst genähte Masken werden akzeptiert.