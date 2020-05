Marine verlegt Schiffe nach Kiel

Kiel

Für die "Eversand" war die Überfahrt von der Jade nach Kiel eine dreitägige Reise. Das Spezialschiff nutzte den Wechsel in den neuen Heimathafen gleich für eine Übungsfahrt durchs Skagerrak.

Am 1. Mai um 10 Uhr machte die "Eversand" im Marinestützpunkt Kiel an der Saltzwedelbrücke neben ihrem Schwesterschiff " Bottsand" fest. Begrüßt vom Marinestützpunkt.

Spezialschiffe für Ölbekämpfung

2015 ist die " Bottsand" von Warnemünde nach Kiel verlegt worden. Die Verlegung der "Eversand" von Wilhelmshaven nach Kiel ist nun der nächste Schritt.

Die 1984 und 1988 von der Lühring-Werft gebauten Schiffe sind auch als Ölbekämpfungsschiffe für Ölunfälle auf See konzipiert. Dafür können sie über eine Gelenkkonstruktion am Heck in ihrer Mittelachse um über 60 Grad aufgeklappt werden.

Der Einsatz der Schiffe erfolgt bei einer Havarie unter der Leitung des Havariekommandos. Kiel ist einer der Basishäfen für die Stationierung des Ölabwehrgeräts.

2021 kommen noch zwei Tender nach Kiel

Die "Eversand" soll in Kiel jedoch mittelfristig die " Bottsand" ablösen, die außer Dienst gestellt wird.

In der Marine dienen die beiden Schiffe mit ihren Tanks zur Aufnahme von Altöl aus großen Marineschiffen. Die "Eversand" kann 790 Kubikmeter Öl aufnehmen.

Im Kieler Stützpunkt ist die "Eversand" nicht der einzige Zugang. Im nächsten Jahr sollen die beiden Tender " Elbe" und " Donau" von Warnemünde nach Kiel verlegt werden.