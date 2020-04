DUH fordert Fahrradstraßen und Tempo 30

Kiel

In einem Brief an den Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer schreibt DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch: „Wir beantragen hiermit, während der Dauer der Corona-Krise bis spätestens 16. April 2020 folgende Maßnahmen umzusetzen: 1. in Kiel Straßenflächen zu Fahrradspuren nach dem Beispiel von Bogotá und Berlin-Kreuzberg umzuwidmen. Dabei ist es wichtig, dass diese Fahrrad-Straßen eine ausreichende Breite aufweisen und von verbleibenden Kfz-Fahrbahnen zumindest provisorisch durch Verkehrsbaken getrennt sind. 2. In Kiel die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h innerorts zu begrenzen.“

Die Aufforderung ist gleichlautend an 38 weitere deutsche Städte mit hohen Schadstoffbelastungen der Luft ergangen. Die Stadtoberhäupter sollen bis 16. April dazu Stellung nehmen.

DUH will Fahrradunfälle vermeiden

Zur Begründung heißt es, während der Corona-Krise seien mehr Menschen aufs Fahrrad angewiesen, weil weniger Busse fahren. Die geforderten Maßnahmen dienten dazu, Fahrrad- und Autounfälle zu vermeiden und so Rettungsdienste und Krankenhäuser zu entlasten.

VCD fordert breitere Geh- und Radwege

Auch die Kieler Ortsgruppe des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD) fordert jetzt, Gehwege zu verbreitern sowie verkehrsberuhigte Bereiche und temporäre Radwege einzurichten. Nur so könnten Fußgänger und Radfahrer den geforderten Abstand von 1,50 bis zwei Metern zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten.

