Kiel Deutschrap an der Hörn - MC Fitti gibt den Aerobictrainer Der Montagabend auf der Hörnbühne stand ganz im Zeichen des Deutschraps. Rap-Hipster und Kultfigur MC Fitti brachte die Menge mit trashigen Beats und launigen Ansagen zum Feiern. Vor allem seine neue Single "Moini" kam beim Publikum in Kiel gut an.

Von Sebastian Ernst

MC Fitti live auf der Bühne an der Hörn in Kiel am Montagabend. Quelle: Manuel Weber