Kiel

Die Poller sind bereit, das Hafenvorfeld ist gefegt, die Gebäude sind beheizt: Der Kieler Ostseekai ist bereits für den Auftakt der Kreuzfahrtsaison. Am Freitag soll die 337 Meter lange „Aidacosma“ als bislang größtes Schiff überhaupt in die Kieler Förde einlaufen.

Die einzig unbekannte Größe ist jedoch ausgerechnet das Wetter. Sollten Orkanböen am Morgen vorherrschen, könnte der Anlauf bis zum Abflauen des Windes verschoben werden müssen. Das letzte Wort hat hier der Kapitän des neuen Kreuzfahrtschiffes.

Tiefenentspannt ist man bei den Kieler Lotsen. „Es sind alle Kollegen in der Bört mit Schiffen dieser Größe vertraut. Von den Kollegen sollten alle ein Simulatortraining mit Schiffen mit einer Länge von über 300 Meter durchlaufen haben“, erklärt Martin Finnberg, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK II aus Kiel.

Die Bört ist der Dienstplan der Lotsen, in dem alle mit einer Nummer einsortiert sind. Da es streng nach Reihenfolge geht, ist auch noch nicht sicher, welcher Lotse mit seiner Nummer in der Bört an der Reihe ist, wenn die gewaltige „Aidacosma“ am Leuchtturm Kiel eintrifft.

Der Lotse soll kurz vor 6 Uhr an Bord der „Aidacosma“ gehen

Kurz vor 6 Uhr möchte der Kapitän der „Aidacosma“ den Lotsen draußen in der Bucht beim Leuchtturm an Bord nehmen. Danach geht es Richtung Friedrichsort, wo das Schiff gegen 6.30 Uhr den nächsten Leuchtturm erreichen soll. Gegen 7.30 Uhr sollte die „Aidacosma“ den Wendeplatz vor dem Marinearsenal erreichen haben. Dort soll das Schiff um 180 Grad drehen und mit dem Heck voran zum Liegeplatz fahren.

„Platz ist dort in der Innenförde genug. Die Stadt dient mit den Gebäuden für den Wind als natürliche Bremsfläche und mindert den Winddruck“, sagt Finnberg. Am Ostseekai wird die 337 Meter lange und 42 Meter breite „Aidacosma“ die gesamte Länge des Liegeplatzes 27 einnehmen.

Die „Aidacosma“ soll um 8 Uhr fest am Platz sein. Wegen des starken Windes müssen zusätzliche Leinen ausgebracht werden. Bislang sind noch keine Schlepper angefordert worden, um sich gegebenenfalls gegen den Wind zum Liegeplatz drücken lassen zu können.

Die Caterpillar-Motoren besitzen enorme Kraft

Die vier in Kiel entwickelten Caterpillar-Motoren liefern mit ihren 83 970 PS (61 760 Kilowatt) genug Leistung, um die beiden großen Azipod-Propeller unter dem Heck zu versorgen. Allein die Azipod-Propeller können bis zu 50 000 PS Leistung entfalten. Aber auch die vier Bugstrahlruder haben die Schubkraft von einem Rudel Hafenschleppern.

„Ein Anlegemanöver gegen den Wind ist für uns sogar etwas angenehmer als mit dem Wind im Rücken“, so Lotse Finnberg. Gegen den Wind lässt sich das Schiff genauer steuern und ruhiger an die Pier bringen.

Die Wahl der Backbordseite hat zwei Vorteile. Einer ist ein einfacheres Auslaufen, da der Bug bereits in Richtung Ostsee liegt. Der wichtigere Grund sind jedoch die Luken in der Bordwand und die Anschlüsse für Landstrom. Die größten Luken befinden sich an der Backbordseite. Da in Kiel bis zum Auslaufen am 23. Februar mehrere Lastwagenladungen mit Proviant und Ausrüstung an Bord sollen, ist die Erreichbarkeit der Zugänge zum Schiff enorm wichtig.

Ein wichtiger Test für Seehafen und Reederei

Für den Seehafen und die Reederei Aida ist der kurzfristige Anlauf ein wichtiger Test. Am 14. Mai soll das Schwesterschiff „Aidanova“ erstmals in Kiel festmachen. Dann wird der Anblick eines so großen Schiffes in Kiel jeden Sonnabend zum Alltag werden.

Die Reederei Aida hatte sich am Montagabend für den kurzfristigen Wechsel für die Endausrüstung von Bremerhaven nach Kiel entschieden. „Hier haben meteorologische und geografische Gründe den Ausschlag gegeben. Kiel bietet für die „Aidacosma“ einen sicheren Liegeplatz bei den vorausgesagten Wetterbedingungen“, sagt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kiel als Ausweichhafen für ein großes Kreuzfahrtschiff im Winter gewählt wird. Im Januar 2019 kam aus Finnland die neue „Mein Schiff 2“ im Januar in die Landeshauptstadt. In der Bauwerft in Turku drohte das neue Schiff im Eis einzufrieren. Deshalb bereitete die Reederei das Schiff in Kiel auf die Taufe in Lissabon vor.

Die im Dezember von der Meyer Werft gebaute „Aidacosma“ ist auch noch nicht getauft. Am 9. April soll die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel am Abend das neueste Schiff der Kussmundflotte in Hamburg taufen.