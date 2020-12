Traditionsgeschäft - Confiserie am Exerzierplatz in Kiel schließt - aber nicht so ganz

Keine Pralinen, keine Trüffel und kein Marzipan mehr: Nach mehr als 20 Jahren schließt am Exerzierplatz die Confiserie am Exer. So ganz verabschiedet sich das Traditionsgeschäft aus Kiel aber nicht. Und auch Inhaber Wolfgang Medau bleibt seinen Kunden erhalten – bei seinem Nachfolger.