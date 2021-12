Um pfiffige Ideen umzusetzen, fehlt oft das Geld: In Kiel und den Nachbarkreisen soll das jetzt ein Fördertopf ändern. Der unterstützt bis zu 25 000 Euro schwere Vorhaben, die in die Kategorie „smart“ fallen, also das Alltagsleben durch – meist digitale – Lösungen erleichtern.