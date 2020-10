Kiel

Frau Diel, in Ihrem Krimi „Betäubter Wille“ geht es um einen jungen Neurowissenschaftler in Kiel und um das Thema Gehirndoping. Wie kommen Sie auf Ihre Themen?

Anna Lena Diel: Ich interessiere mich für Themen und Technologien, die uns in den kommenden Jahren beeinflussen könnten und versuche dann, meine Beobachtungen von der Gegenwart in die nahe Zukunft zu extrapolieren. Das Thema Gehirndoping mag zunächst sehr fremdartig erscheinen. Dabei findet es schon jetzt Einzug in unser Leben. Immer häufiger wird berichtet, dass beispielsweise unter Studenten die missbräuchliche Verwendung von Medikamenten wie Ritalin oder Modafinil zunimmt, um damit konzentrierter Lernen zu können. Leistungsdruck ist das Stichwort.

Werden wir Kieler unsere Stadt in Ihrem Buch wiedererkennen?

Absolut. In „Betäubter Wille“ schlendert der Kommissar beispielsweise die Kiellinie entlang, fährt nach Gaarden, um einen Zeugen zu befragen, oder genießt Matjesfilet und Bratkartoffeln im „Alten Mann“.

Ihr zweites neues Buch, der Science-Fiction-Roman „Homo Digitalis“, handelt von einer Achtjährigen, die an einem Gehirntumor erkrankt ist, der vermutlich tödlich sein wird. Doch das Mädchen stirbt nicht – dank der virtuellen Welt einer zweiten Realität. Ist da Ihre Fantasie mit Ihnen durchgegangen?

Nun, ob dieses Mädchen stirbt oder nicht, erfährt man erst im Buch. Aber ich muss zugeben, von meinen Büchern ist „Homo Digitalis“ definitiv das fantasievollste. Inspiriert wurde ich durch die Beobachtung, dass sich unsere Technologie immer weiter mit uns verbindet. Früher waren die Telefone fest an der Wand installiert, heute trägt man sie überall mit sich herum. Sie sind zu etwas sehr Privatem geworden, zu einem festen Bestandteil unseres Lebens. Smartwatches trägt man permanent am Arm. Mit VR-Brillen ist es uns sogar möglich, in virtuelle Welten einzutauchen. Der nächste logische Schritt ist die physische Verbindung unserer Körper mit dieser Technologie anhand von Implantaten.

Ferne Zukunftsmusik?

Auf keinen Fall. In Schweden tragen schon jetzt um die 3000 Menschen Mikroimplantate unter der Haut ihrer Hand, mit denen sie auf ihr Smartphone zugreifen, die Haustür öffnen oder den Alarm einstellen. Und schon jetzt gibt es Gehirnimplantate, mit denen vollständig gelähmte Menschen beispielsweise einen Roboterarm steuern könnten. Gleichzeitig verbringen wir immer mehr Zeit im Internet. Wir kommunizieren über die sozialen Medien, definieren uns zum Teil sogar darüber. Auf mich wirkt das manchmal, als ob ein Teil unseres Bewusstseins in diese virtuelle Welt hineingesogen werden würde.

Hilft es eigentlich beim Schreiben, dass Sie studierte Agrarwissenschaftlerin sind? Beim Bestimmen von Laufkäfern haben Sie vermutlich viel Geduld gelernt.

Die Agrarwissenschaften selbst finden tatsächlich nur im geringen Umfang Einzug in meine Bücher. Aber während meines Studiums habe ich gelernt, systematisch an Projekte heranzugehen und auch interdisziplinär zu arbeiten – also verschiedene Themengebiete miteinander zu verknüpfen und zu überlegen, inwieweit sie sich gegenseitig beeinflussen. Das hilft mir auf jeden Fall beim Schreiben. Und ja: Meine Masterarbeit über Laufkäfer, bei der ich die Arten beispielsweise über die Anzahl der Härchen an den Beinen bestimmen musste, hat mir einiges an Geduld abverlangt.

