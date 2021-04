Seit fast drei Jahrzehnten ist Truppenfriseurin Angela Pieper im Einsatz bei der Sanitätsdienststelle der Bundeswehr in Kronshagen und im Marinestützpunkt in der Wik. Dass die 55-Jährige dabei den Soldatinnen und Soldaten kein Haar krümmt, wäre glatt gelogen.

Von Karina Dreyer