Die Kulturrotation 143 brachte ganz Gaarden auf Touren

Kiel

Das größte Problem für das Publikum bei er diesjährigen Kulturrotation 143 war ein Luxusproblem: Man konnte nicht überall dabei sein, auch wenn man es gern gewollt hätte. Wie angenehm: Auf dem Vinetaplatz ertönt Stimmungs-Musik. Das Ukulele-Orchester „Gonzos Freunde“ spielt „Hello Mary Lou“, „Westerland“, „Beinhart wie ein Rocker“ und andere Gassenhauer mit viel Spaß und einem Augenzwinkern. Viele hören zu, manche klatschen und singen mit, ein paar Meter weiter kreischen Kinder und plappern Menschen durcheinander. Es ist ein schöner Sonnabend, die Sonne scheint, zu heiß ist es trotzdem nicht, Wind weht.

Schlager, Spaß und Ukulelen: Gonzos Freunde sangen und spielten auf dem Vinetaplatz. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zu den nächsten Kultur-Orten ist es nicht weit. In der Vinetazentrum-Lounge lösen „Die drei Herren“ Kai-Peter Boysen, Ingo Rotkowski und Christian Kock in einem Live-Hörspiel den Kriminalfall „Die Toten in der Bibliothek“. Und während der Generalintendant des Kieler Theaters, Daniel Karasek, und der frühere Leiter des Theaters im Werftpark, Norbert Aust, beim Netzwerk für revolutionäre Ungeduld derb-lustige Gedichte von Robert Gernhardt bis Kurt Schwitters zum Besten geben, spielt gleich nebenan im Atelier Katja Reimers „Saadikos“ auf der Handpan und dem Cajón und begeistert ein junges Publikum.

In der Bambule zeigen die „Old Sox“, dass es auch eine Rentnerband noch richtig krachen lassen kann

Auf den Straßen trifft man Menschen mit Programmplänen in der Hand, hier wollten wir doch noch hin, sagt eine Frau zu ihrer Freundin – und meint die Kulturwerft im Atelierhaus ganz unten an der Kaiserstraße. „Nina Reloaded“ spielt dort gerade Soul, Funk, Pop und Jazz, ziemlich rockig, ziemlich energiegeladen. Wer es drei Nummern härter mag, der ist in der Bambule richtig: Die „Old Sox“ rocken am Nachmittag ihr Stammlokal mit Hits der Stones, der Beatles und anderer Ikonen der 1960er und 1970er Jahre – eine Rentnerband, die es ordentlich krachen lässt. Die Druckwelle ist bis auf die Straße zu spüren.

Zum Abschluss gab es Feuershows - hier vom Circus143 auf dem Vinetaplatz. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

So geht es über zehn Stunden bis in den späten Abend, mit Rock in der Kirche, Grunge im Bunker, Swing in der Schule, Reggae im Stadtteilbüro, Blues im Sportlerheim, Punkrockyoga in der Kneipe, Pop im Nachbarschaftstreff, Theater im Theater und vielen anderen Events in großen und kleinen Räumen des Stadtteils. Wer etwas Ruhe braucht, ist am Germania-Becken richtig: Einige Segelschiffe des Museumshafen e.V. empfangen Besucherinnen und Besucher zum „Tag der offenen Luke“ – und auch hier spielt Musik.

Entspannte Stimmung beim „Tag der offenen Luke“ im Museumshafen Germania-Becken: Hier unterhält Singer-Songwriter Rainer Lebemann sein Publikum. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Veranstaltungen sind zum Teil sehr gut, zum Teil mäßig besucht, gute Laune herrscht überall. Stadtteilmangerin Anna Neugebauer vom Büro Soziale Stadt Gaarden – das die Kulturrotation 143 mit dem Wirtschaftsbüro Gaarden und dem Verein zur Förderung der Kunst und Kultur organisiert – freut sich: „Überall ist hier etwas los!“ Spätestens am späteren Abend trifft man sich wieder: bei der Circus143-Feuershow auf dem Vinetaplatz oder noch später bei der Shankari-Feuershow auf dem Kulturschiff Freedom an der Hörnspitze.