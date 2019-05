Kiel

Zu der ohnehin mehr als ungewöhnlichen Auswahl an Veranstaltungsorten kommen am 11. Mai ein Hinterhof und ein privates Wohnzimmer. Und eine gebührende Abschlussparty in der Räucherei. Ziemlich konstant bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit deren 40 die Zahl der Orte, an denen etwas Musikalisches oder anderweitig Kulturelles geschieht. Statt 64 Auftritte bei der Premiere gibt es nun aber mehr als 80. Entsprechend um eine Stunde verlängert wurde deshalb die Rotationszeit, die am kommenden Sonnabend von 12 bis 23 Uhr währt.

Ein Wohnzimmer wird zur Spielbühne

„Es war überhaupt kein Problem, das Programm zu füllen“, berichtet Lea Lükemeier vom organisatorisch federführenden Stadtteilbüro Gaarden. Die allermeisten Mitwirkenden kommen nach ihren Angaben aus Gaarden selbst oder jedenfalls aus Kiel und näherer Umgebung. Was neuerdings auch für Claus Vaith vom ursprünglich hanseatischen Vier-Mann-respektive-Frau-Orchester „ Hamburg Gossenhauer“ zutrifft. Vaith wohnt nun in Gaarden-Süd und gibt dort seinen musikalischen Einstand mit einem Hinterhofkonzert in der Heintzestraße 5. Beginn ist am Sonnabend um 17 Uhr. Ein Wohnzimmer mit dem heimelig anmutenden Namen „Sweet Home Alabama“ bietet um 17.30 Uhr in der Iltisstraße 12 die Bühne für ein Konzert mit dem Chansonnier Fabien le Griot. Kleiner Nachteil dieser kleinen Besonderheit: Das Geschehen spielt sich im vierten Stock ab. Ansonsten wartet die Kulturrotation noch mit weiteren neuen Spielstätten auf. Etwa mit der Vereinsgaststätte Baukampfbahn der TuS Gaarden, wo um 16 Uhr die „Old Sox“ Rock-Oldies spielen. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist das Hans-Geiger-Gymnasium von 19 Uhr an mit zwei soulig-poppigen Beiträgen.

Aust und Karasek lesen Gedichte und Geschichten

Es muss jedoch nicht immer nur Musik sein. Im städtischen Mädchentreff im Kirchenweg 45 gibt es um 17 Uhr Poetry-Slam mit Kim & Anastasia. Und um 15 Uhr lesen im Szenegarten „Grünes Eck“ beim Mega Saray Norbert Aust und Daniel Karasek Gedichte und Geschichten zum Frühling. Noch ein netter Tip sind der Waschsalon in der Kaiserstraße 41 (15 Uhr, Garagenrock mit „Helianthus“) und allemal die Bambule, unter anderem um 19 Uhr mit Eddy Monrow. Die Abschlussparty in der Räucherei wird schon von 20 Uhr an mit diversen Konzerten eingeläutet und geht so richtig um 23 Uhr los, wenn andernorts die letzten Stecker gezogen worden sind.

Der Eintritt ist frei

Eintritt kostet die „ Kulturrotation 143“ nicht, beim Orga-Team, das bis gegen 18 Uhr auf dem Vinetaplatz auch mit Informationen aller Art zur Stelle ist, können aber Unterstützerbändchen für fünf Euro erworben werden. Dass jedem der etwa 300 teilnehmenden Künstler eine kleine Aufwandsentschädigung bezahlt werden kann, liegt maßgeblich an der Unterstützung durch die Stadt Kiel, aber auch an Zuwendungen des Fördervereins Gaarden, des Kreativzentrums W8 und der Firma Stratz.

