25 Kieler Orte und Unorte - Kieler Baukultur: Die Postkarten-Edition Die erste große Öffentlichkeitsaktion des neuen Vereins Baukultur Kiel ist da: Aus 500 Einsendungen in einem Fotowettbewerb hat der Verein 25 Bilder ausgewählt, die "Orte und Unorte" in Kiel zeigen. Daraus entsteht eine Postkarten-Edition. Wir zeigen Ihnen hier die 25 ausgewählten Fotos.

Von Michael Kluth

So lief die Auswahl: Bei der Gründung des Forums Baukultur Kiel an der Waisenhofstraße am 4. September hingen alle zum Wettbewerb eingereichten Fotos an der Wand, und die Mitglieder des Vereins für Baukultur Kiel konnten sie mit kleinen Stickern markieren. Die 25 Fotos mit den meisten Markierungen haben gewonnen und werden zur Postkarten-Edition. Quelle: Frank Peter