"Freitagabend in Jakobi" geht wieder los

Um die 1886 errichtete und 1954 wiederaufgebaute Kirche im Knooper Weg an der Ecke Waisenhofstraße zu renovieren und zu erhalten, initiierte ein Team von Ehrenamtlichen 2006 die Benefizkonzertreihe „Freitagabend in Jakobi“. Und die ist so erfolgreich, dass am Freitag um 19.30 Uhr mit einem Tangokonzert die 14. Auflage startet. Die dabei gesammelten Spenden sollen für die Finanzierung der Neuverfugung des Mauerwerkes verwendet werden.

Konzertreihe statt einzelne Konzerte

„Wie können wir Menschen auf die Jakobikirche und ihren baulichen Zustand aufmerksam machen und Spenden für die dringende Renovierung sammeln?“ Das waren 2006 die Fragen, die sich Pastorin Sabine Klatt und ihr Team stellten.

Mit dem „Freitagabend in Jakobi“-Programm haben sie eine gute, hörbare Antwort gefunden: „Statt einzelne Benefizkonzerte zu organisieren, haben wir eine ganze Konzertreihe ins Leben gerufen und damit eine neue Form von Sponsoring. Gleichsam haben wir ein neues Format geschaffen, ,Leben’ in die Kirche zu holen“, sagt Uwe Trautsch, Leiter der Konzertreihe.

Team stellt Programm für "Freitagabend in Jakobi"

Zusammen mit einem Team von sechs bis zehn Ehrenamtlichen aus der Gemeinde hat der Kieler auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt. Der „Freitagabend in Jakobi“ beginnt heute mit dem Trio Tango Variado, das um 19.30 Uhr aufritt. Folk’n’Blues mit der Band „The Inner Tradition“ steht am 4. Oktober auf dem Plan, gefolgt von „Songs to the Lute“ – Lautenliedern aus dem Barock am 1. November.

Weihnachtlich wird es am 6. Dezember mit dem Vokalensemble „KielStimmig“, das Advents- und Weihnachtslieder aus aller Welt zu Gehör bringt. Salonmusik mit Walzer, Tango und Co. gibt es am 3. Januar vom Duo „SaBien“ zu hören. Barockmusik, Liturgien, Jazz und Shanties stehen bis Juni ebenfalls auf dem Programm. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos, doch vor Ort kann stets gespendet werden.

120 Zuhörer kommen pro Konzert

„Angefangen haben wir mit 40 bis 80 Zuhörern pro Konzert“, erinnert sich Trautsch. Inzwischen sind es bis zu 120 Personen, die sich den ersten Freitag im Montag fest im Kalender eingetragen haben. Die Summe, die dann zusammenkommt, geht zu gleichen Teilen an die Musiker und an den Kirchenbauverein der Gemeinde.

„In diesem und im kommenden Jahr müssen die restlichen Fugen der Außenmauer bis zum Fenstersims erneuert und beschädigte Steine ausgetauscht werden“, erklärt Pastorin Klatt. Der anstehende fünfte Bauabschnitt werde rund 90.000 Euro kosten.“ Finanziert wird das Gros unter anderem durch den Kirchenkreis Altholstein und den Kirchenbauverein, „doch jede Spende hilft uns weiter“, so Klatt. Für den sechsten Abschnitt, rund um die Kirchentür, wird jetzt schon Geld gesammelt.

