Die Serie der guten Nachrichten zur Kieler Innenstadt reißt nicht ab. Jetzt wird es sogar was mit den Rolltreppen zum Holstentörn. Schneller als erwartet, gehen die neuen Fahrtreppen am Ende der Holstenstraße zu Karstadt und Sophienhof in Betrieb. Zum Tag der Deutschen Einheit kommen sie ins Rollen.