Kiel

Im dunklen Regen haben sich schon einige Obdachlose vor der Notunterkunft versammelt. Die Männer und Frauen warten darauf, dass die Mitarbeiter von der Stadtmission die Container um 17.30 Uhr aufschließen. Und sie warten auf das warme Essen, das ihnen die Stadtmission vor die Tür bringt. Tom Riedel (41), der neue Koch der „Sattmission“, hat die Speisen tagsüber vorbereitet. Nun steht er im Foodtruck vor der Notunterkunft und kocht Reis.

P (21) ist einer der ersten Obdachlosen, die an den Foodtruck herantreten und fragen, was es denn heute gibt. „Wir haben Kartoffeleintopf mit Geflügelwürstchen und Gemüsecurry mit Reis“, antwortet Riedel. Pit überlegt kurz, reibt sich die Hände und entscheidet sich für die Kartoffelsuppe. Riedel fischt eine Bockwurst aus heißem Wasser, füllt den dampfenden Eintopf mit viel Gemüse in eine Porzellanschale und streut frisch gehackte Petersilie obendrauf.

So leben die Wohnungs- und Obdachlosen in Kiel In Kiel leben laut Stadtmission derzeit 950 Männer und 250 Frauen ohne Wohnung. Die Hälfte ist in Notunterkünften und in sehr einfachen Hotels untergebracht; andere schlafen irgendwo mit und tauchen nur zeitweise in den Notunterkünften auf. Etwa 50 Menschen sind obdachlos, davon suchen durchschnittlich acht den Erfrierungsschutz (Shelter) auf. Der Shelter aus Containern umfasst insgesamt 32 Platze; hier werden auch Menschen untergebracht, die so schwerwiegende Probleme etwa mit Alkohol oder Drogen haben, dass sie sich nicht in den Gemeinschaftsunterkünften oder Hotels aufhalten können. In der Familien-Notunterkunft ist für acht Familien Platz; derzeit sind dort 39 Menschen inklusive Kinder untergebracht. „Im Gegensatz zu anderen größeren Städten sind wir in Kiel in der Lage, jedem Menschen, der es möchte, ein Dach über dem Kopf zu geben, sodass niemand draußen übernachten muss“, sagt Karin Helmer. Die Leiterin der Stadtmission räumt aber auch ein, dass sich im Laufe der Pandemie die Situation der Bedürftigen verschärft hat: „Sie kommen weniger an Geld ran. Wenn das gesellschaftliche Leben heruntergefahren ist, gibt es zum Beispiel weniger Pfandflaschen zum Einsammeln, und es sind weniger Kieler unterwegs, die mal einen Euro geben.“ Auch würden Menschen, die zuvor geholfen haben, den Kontakt zu Bedürftigen meiden, weil fraglich ist, ob diese geimpft sind. „Einige Obdachlose wissen nicht mehr, ob sie geimpft wurden. Oder sie haben den Impfnachweis verloren. Diese Menschen tun sich auch schwer in eine Arztpraxis zu gehen oder in öffentliche Test- oder Impfzentren.“

Das sieht nicht nach Obdachlosenverkostung aus. Und auch Jan ist nicht anzusehen, dass er auf der Straße lebt. Er trägt einen gepflegten Kurzhaarschnitt, eine schwarze Jacke, weiße Sneaker und sieht absolut gesund aus. „Das täuscht“, sagt er. „Ich habe gerade einen Entzug in einer Klinik hinter mir. Ich bin schon ziemlich kaputt.“ Während er seine Suppe löffelt, vertraut er dem Koch seine Sorgen an. „Ich muss erstmal weiter in den Containern übernachten. Ich war heute beim Jobcenter und habe mich erkundigt, ob ich demnächst Aussicht auf Unterbringung in einem Hotelzimmer habe.“ Riedel hört ihm zu, während er zwischen Töpfen hantiert. „Du musst weiter kämpfen“, ermutigt er den Obdachlosen. „Nicht aufgeben, Pit.“

Kati hat vor einem Monat ihre Wohnung verloren: Tagsüber ist sie auf der Straße, nachts schläft sie im Container

Vor den Containern hat derweil ein Taxi gehalten. Kati (42) und René (37) steigen aus. Sie haben große Rollkoffer und schwere Taschen bei sich. Das Paar übernachtet schon einige Zeit in der Notunterkunft, hat nun aber Sachen aus der Wohnung geholt, aus der es geräumt wurde. Kati kommt zum Foodtruck und begrüßt Tom Riedel und seine ehrenamtliche Helferin mit den Worten: „Ihr seid so Bombe. Ich liebe Euch. Was gibt es heute zu essen?“

Regen, Kälte, Dunkelheit. Das Sattmobil der Stadtmission ist ein Lichtblick für die Obdachlosen direkt vor der Notunterkunft. Quelle: Frank Peter

Kati ist sichtlich alkoholisiert. Ihre Stimmung wechselt abrupt von euphorisch zu tieftraurig. Sie fängt an zu weinen. „Ich bin seit einem Monat obdachlos. Ich habe meine Wohnung und meine Tochter verloren. Sie ist vier und wurde mir weggenommen. Ich vermisse sie so sehr.“

Koch Tom Riedel ist noch auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern. Maja Salman (25) erfuhr auf Instagram von der Sattmission. Das passte, denn gerade hat sie ihre Bachelor-Arbeit in Biololgie abgegeben und hat Zeit. Quelle: Frank Peter

Wie sich herausstellt, hat René ein Drogenproblem und Kati hatte ihn in ihrer Wohnung aufgenommen. „Die Nachbarn waren gegen mich, weil ich Ausländerin bin, und der Vermieter hat gesagt, ich soll meinen Mann rauswerfen, nur dann kann ich bleiben.“ Jetzt sitzt das Paar auf der Straße. Nur nachts haben Kati und René ein Dach über dem Kopf. „Wir müssen immer morgens um neun hier raus und sind den ganzen Tag auf der Straße, das ist so kalt, und ich habe Schmerzen“, weint Kati und schlingt ihre Arme um ihren fröstelnden Körper. Dann verschwindet sie in den Containern.

Tom Riedel hat inzwischen den Reis fertig und schaut sich die Szenerie von oben aus dem Foodtruck namens „Sattmobil“ an. Der 42-Jährige ist der erste Festangestellte des spendenfinanzierten Projekts „Sattmission“, durch das schon im ersten Pandemiewinter die Wohnungs- und Obdachlosen in der Stadt versorgt wurden. Damals im Lockdown waren viele Kieler Köche ehrenamtlich für die gute Sache im Dauereinsatz, auch Riedel. Eigentlich ist er von Beruf Physiotherapeut, nun hat er sein Hobby „Streetfood“ zum Beruf gemacht.

Von Tom Riedel lecker gekocht für Bedürftige: veganes Curry mit Kichererbsen, Gemüse und Reis, dazu ein Stück Limette. Und wer möchte, bekommt noch gerösteten Kürbis und Chili oben drauf. Quelle: Frank Peter

„Egal, ob die Person kein Deutsch spricht oder fünf Promille hat. Essen ist eine universelle Sprache, die alle verstehen.“

Die Arbeit für die Obdachlosen gefällt ihm viel besser als der Dienst im Krankenhaus. Seit Mitte Dezember ist er für die „Sattmission“ hauptamtlich im Einsatz. Tagsüber bereitet er mit Helfern in der Sozialkirche in Gaarden hochkalorische Speisen mit gesunden Zutaten frisch zu. Dreimal in der Woche steht er dann abends vor der Notunterkunft und gibt die warmen Mahlzeiten an Bedürftige aus. Im Schnitt 50 Essen pro Abend. „Essen ist eine universelle Sprache, die alle verstehen“, sagt er. „Egal, ob die Person kein Deutsch spricht oder fünf Promille hat. Plötzlich hat man eine Sprache, ist auf Augenhöhe, und es ergeben sich tolle Gespräche.“

Die Obdachlosen wissen das zu schätzen. Der 21-jährige Pit hat sich inzwischen die nächste Schale auffüllen lassen, diesmal mit Curry, auf das der Koch ein Stück Limette und ein frisch geröstetes Stück Kürbis gelegt hat. Pit lobt: An so etwas Gutes komme man sonst nicht ran. „In den anderen Einrichtungen kostet das Essen, und es schmeckt nicht mal so gut.“ Auch René hat sich schon die zweite Portion geholt. Allerdings lässt er es immer wieder ordentlich nachsalzen. Seine medizinischen Kenntnisse helfen Riedel bei der Einordnung: „Betäubungsmittel verändern den Geschmackssinn, sie dämpfen auch den Appetit und das Hungergefühl. Manche Leute haben drei Tage nichts gegessen. Und einige essen sechs Portionen nacheinander.“

Kati kommt mit nassen Haaren und barfuß in Kunststofflatschen aus dem Container. „Ich habe geduscht und könnte jetzt etwas essen“, lässt sie wissen. Sie entscheidet sich auch fürs Curry, probiert es und sagt: „Schmeckt lecker. Fast so gut, als würde ich selbst kochen.“ Sie muss grinsen. Für einen Moment ist ihre Welt in Ordnung.

Für das gemeinnützige Projekt „Sattmission“ sucht die Stadtmission noch ehrenamtliche Helfer und Geldspenden. Auch Lebensmittelspenden durch den Groß- und Einzelhandel sind willkommen. Informationen unter www.stadtmission-mensch.de