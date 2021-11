Rönne

Zunächst lief alles glatt: „Vor Beginn der Pandemie haben wir uns regelmäßig getroffen und zwei Konzerte gegeben: eins vor dem Laternelaufen und eins aus Anlass eines runden Geburtstags“, erzählt Jan Czieslik, Mitbegründer der Showband 1773 Kiel im Verein „Rönner Beliebung“, die sich im August 2019 gegründet hatte. Doch als die Corona-Zeit begann, wurde es schwierig. „Immerhin konnten wir zeitweise im überdachten Außenbereich des Vereinsheims üben“, sagt die 33-jährige Franziska Itzke, die gemeinsam mit dem 36-Jährigen die musikalische Leitung übernommen hat.

Proben auch in getrennten Räumen

Die Showband 1773 Kiel hat das Gründungsdatum der Rönner Beliebung in ihren Namen mit aufgenommen. Vom Ursprung her lag die Aufgabe des Vereins darin, die Bewohner von Rönne zu unterstützen, wenn es einen Todesfall in der Familie gab. Diese Regelung war allgemein anerkannt, das heißt „beliebt“. Später hat sich die „Beliebung“ zu einem Zusammenschluss mit vielfältigen Aktivitäten entwickelt.

Franziska Itzke und Jan Czieslik leiten die Showband 1773 Kiel. Quelle: Annette Göder

„Wir sind im Verein sehr gut aufgehoben“, freut sich Czieslik. Die 21 Spielleute tragen gemäß den Vereinsfarben dunkelgrüne Shirts. Bei den wöchentlichen Proben hat die Band die Möglichkeit, dass die Blas- und Schlaginstrumente die erste Stunde in getrennten Räumen zum Einsatz kommen. Eine Lehrgangsleiterin der Spielmannsvereinigung Schleswig-Holstein hat von Zeit zu Zeit einen Blick darauf, was verbessert werden kann und gibt entsprechende Tipps. In der zweiten Einheit spielen alle Mitglieder gemeinsam.

Das Repertoire ist breit gefächert

Ihr Repertoire reicht von aktuellen Hits über Schlager, Oldies und Evergreens bis zu Klassikern. Dabei übernehmen die Trompeten oft die Melodie. Die Begleitung liegt vielfach beim Bariton und Eufonium, die tiefer klingen. Das Xylophon kann beides: Melodie und Begleitung. Im Trommelbereich gibt es Snare Drums, Tenor Drums und Bass Drums. „Wir verfügen über verschiedene Instrumente, die wir ausleihen können“, informiert Czieslik. Die Gruppe, die weitere Mitglieder „zwischen 9 und 99 Jahren“ sucht, nimmt auch Musikfreunde auf, die Lust haben, ein Instrument neu zu lernen.

Unmittelbar nach dem Start der Band ist Annika Giertz Mitglied geworden. Sie hat die Chance ergriffen, in diesem Rahmen Trompete zu lernen. „Das ist das Beste, was mir vor zwei Jahren passiert ist“, versichert die 32-Jährige, der das Spielen viel Spaß bereitet. Außerdem genießt sie die Gemeinschaft: „Wir sind ein familiärer Kreis“, stellt sie heraus. „Musik verbindet“. Diese Ansicht teilt der 72-jährige Jürgen Krater, der seit über 40 Jahren Schlaginstrumente spielt, momentan die Snare Drum, eine relativ kleine Trommel.

Vierteljährlich übt die Band den ganzen Sonnabend. „Abends klingt der Tag gemütlich aus“, berichtet Franziska Itzke. Die Gruppe freut sich darauf, vermehrt bei Veranstaltungen wie Jubiläen, Vereins- und Stadtteilfesten aufzutreten.