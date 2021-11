Eine Stadt setzt ein Zeichen: Kaum beginnt am Donnerstag die Dämmerung, gehen die Lichter an. Nach und nach werden Ministerien, die Förde Sparkasse, das Opernhaus und viele, viele andere Gebäude in Kiel erleuchtet. Mit dem orangefarbenen Licht soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden.