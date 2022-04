„Schreibtischarbeitsplätze gibt es wie Sand am Meer. Aber wohin mit Menschen, die ihre Ideen praktisch umsetzen wollen“, fragte sich Lukas Zarling und gründete die Strandfabrik. In den vergangenen zwei Jahren haben sich dort bereits 17 Start-ups aus den Bereichen Industrie und Handwerk angesiedelt.

Von Petra Krause