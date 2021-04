Bali/Kiel

Die Retter kämpfen gegen die Zeit. Die Sauerstoffvorräte in dem vor über 40 Jahren in Kiel gebauten U-Boot reichen im Idealfall bis nächste Woche. An Bord der „Naggala“ sind 53 Soldaten der Marine Indonesiens.

In dem Seegebiet nördlich der Insel Bali versuchen fünf Marineschiffe sowie Flugzeuge und Hubschrauber, das seit Mittwoch vermisste U-Boote zu finden.

Aus Kiel hat die Werft TKMS Hilfe bei der Suche und Bergung angeboten. Bei der Werft in Kiel war das U-Boot von 1978 bis 1980 gebaut und 1981 ausgeliefert worden. 1988 war das U-Boot zuletzt in Kiel überholt worden. 2012 hatte Indonesien das Boot in Südkorea überholen lassen.

Der Sprecher der indonesischen Marine, Generalmajor Achmad Riad, gab am Donnerstag vor Medien auf Bali Details zum Verschwinden des Bootes bekannt. Danach hatten mehrere Überwassereinheiten am Mittwoch um 3.46 Uhr Ortszeit zuletzt Funkkontakt mit der „Nanggala“. Das Boot hatte da die Anweisung zum Tauchen bekommen, so Riad.

Problem mit einem Torpedorohr als Ursache?

Um 4 Uhr sollte das U-Boot das Torpedorohr Nummer 8 für den Abschuss eines Torpedos vorbereiten. Um 4.25 Uhr wollte der Kommandeur des Trainingsverbandes dem U-Boot dann den Feuerbefehl für den Torpedo erteilen. Da das U-Boot sich aber nicht mehr meldete, wurde die Übung sofort abgebrochen.

"Die indonesische Marine führt derzeit eine Suche nach der letzten Position durch, an der das U-Boot vermutet wird“, so der Marinesprecher. Zum Zeitpunkt des Verschwindens befand sich das 59 Meter lange und über 1300 Tonnen verdrängende U-Boot etwa 60 Seemeilen nördlich von Bali. Die Marine hat das Vermessungsschiff „Rigel“ eingesetzt, das über leistungsfähige Sonartechnik verfügt.

Der Sprecher der Marine teilte mit, dass an mehreren Stellen Ölverschmutzungen und der Geruch von Diesel festgestellt worden sei. Der größte Ölfilm habe eine Fläche von 150 Quadratmetern. Es sei aber nicht sicher, ob es sich um U-Boottreibstoff handeln würde, so der Sprecher.

Zusätzlich zu den Ölverschmutzungen hat die indonesische Fregatte „Rem“ kurzzeitig ein größeres Echo mit dem Sonar gehabt. Dieser große Kontakt habe sich mit 2,5 Knoten in einer Tiefe zwischen 50 bis 100 Meter bewegt. „Der Kontakt ging dann aber verloren, so dass nicht genügend Daten vorhanden sind, um ihn als U-Boot zu identifizieren", erklärte der Marinesprecher.

Weitere Unterstützung ist angefordert

Es gibt auch Angaben über den Sauerstoff-Vorrat. Der soll auf jeden Fall bis zum Wochenende ausreichen. Am Sonnabend wird das aus Singapur angeforderte U-Boot-Rettungsschiff „Swift Rescue“ an der Unglücksstelle erwartet. Am Montag soll aus Malaysia das Spezialschiff „Mega Bakti“ eintreffen.

An der Suche ist auch das U-Jagdschiff „Kapitan Pattimura“ beteiligt. Es handelt sich dabei um das ehemalige U-Jagdschiff „Prenzlau“ der DDR-Volksmarine.

Hoffnung gibt es auch deshalb, weil keine Explosion oder das Zerbrechen des Rumpfes geortet wurden. Im Fall des 2017 gesunkenen argentinischen U-Boots "San Juan" hatte es eine starke Explosion gegeben, die von Mess-Stationen aufgefangen wurde.