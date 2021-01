Die Wachstation am Falckensteiner Strand ist innen und außen deutlich sichtbar in die Jahre gekommen. Hier beziehen die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer in den Sommermonaten ihr Quartier, um für Sicherheit an den Kieler Ständen zu sorgen. Eine Modernisierung ist laut Wasserwacht dringend notwendig.