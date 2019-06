Kiel

Die Gelegenheit war günstig. Wenn man schon mal sein Haus im Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung vorstellt, kann man auch gleich ein paar dringende Wünsche an die Politik loswerden. Prof. Klaus Lebert ist es ernst: „Wir benötigen politische Unterstützung“, sagte der Vizepräsident der Fachhochschule Kiel.

50 Jahre Fachhochschule Kiel

Anlass der Präsentation war das 50-jährige Jubiläum der FH. Eindringlich wies Prof. Lebert auf zwei Leerstellen in der Lehre hin: Architektur und Pflege.

Architekturstudenten sollen Fachkräftemangel beheben

Die Fachhochschule würde liebend gern einen Studiengang Architektur anbieten, „nicht künstlerisch, sondern anwendungsorientiert“, sagte Lebert, „sodass Land, Kommunen und private Büros in die Lage versetzt werden, den vorhandenen Baubedarf umzusetzen“.

Dazu passt, dass im Personalentwicklungskonzept des Kieler Stadtrats Christian Zierau ein dualer Studiengang Architektur ab 2020 vorgesehen ist, in Kooperation von Stadtverwaltung und FH. Zierau könnte da etwas voreilig gewesen sein, denn noch ziert das Bildungsministerium des Landes sich mit der Finanzierung. Prof. Lebert ermunterte die Kommunalpolitik, Druck auf die Landesregierung auszuüben.

Als Beispiel nannte der Diplom-Ingenieur den Studiengang für Bauingenieure, der an der FH in diesem Jahr neu installiert worden ist. Drei Auszubildende der städtischen Bauverwaltung seien im dualen Studiengang dabei.

Jede zehnte Pflegekraft braucht eine akademische Ausbildung

Was die Pflege angeht, erinnerte Lebert daran: „Zehn Prozent aller Pflegekräfte benötigen eine akademische Ausbildung!“ Das betreffe vor allem Leitungskräfte und Fachleute in der Qualitätssicherung.

Die Pflege-Ausbildung an der Hochschule in Lübeck reiche nicht aus, sagte Lebert. Dort werde fast ausschließlich nur für den Bedarf des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein ( UKSH) ausgebildet.

Zusammenarbeit der FH Kiel mit Neumünster denkbar

Für einen Studiengang Pflege an der FH denkt Prof. Lebert sogar über den Standort Kiel hinaus. Er kann sich eine Kooperation etwa mit der Pflegeberufsschule in Neumünster vorstellen, der Elly-Heuss-Knapp-Schule. Dort wird intensiv für einen Studienstandort in Pflege geworben.

Kiel Science City auf dem Kieler Ostufer

Auf der Wunschliste des Vizepräsidenten stehen zwei weitere Faktoren: Wertschätzung und Erreichbarkeit. „Wir kämpfen um Wahrnehmung“, sagte Prof. Lebert. Zwar stellte er fest: „Die Politik erkennt an, dass hier auf dem Ostufer eine Hochschule mit Potenzial herangewachsen ist.“ Trotzdem schien es ihm nötig, die Kommunalpolitiker daran zu erinnern: „ Kiel Science City findet auch auf dem Ostufer statt!“ Er lud sie ein: „Informieren Sie sich über die Leistungsfähigkeit unserer Hochschule!“

Seilbahn über die Kieler Förde und Veloroute über die Schwentine

Im Hinblick auf die Erreichbarkeit des FH-Standorts östlich der Förde und nördlich der Schwentine bedankte Lebert sich zwar „für die Erweiterung der Fährzeiten und die Buslinie 60S“. Es gebe aber immer noch Luft nach oben – gerade vor dem Hintergrund steigender Studentenzahlen.

„Denken Sie ernsthaft über eine Seilbahn über die Förde und über eine Veloroute nach“, appellierte der FH-Manager. Er nannte das Beispiel Koblenz, wo zur Bundesgartenschau 2011 eine Seilbahn installiert worden war, „die heute ein seriöses Verkehrsmittel mit nennenswerter Transportkapazität ist“. Und die Planung einer Veloroute entlang der Werftstraße in Gaarden geht ihm nicht weit genug. Die Planung ende nämlich am Marinearsenal. Prof. Lebert ermunterte die Stadtplanung zum Sprung über die Schwentine.

Es gibt nicht genug Parkplätze an der Fachhochschule Kiel

Hintergrund des Ringens um Erreichbarkeit ist auch, dass die Fachhochschule, so abseits sie liegt, doch dasselbe Problem umtreibt wie die Stadtteile westlich der Förde: Es gibt nicht genug Parkplätze.

