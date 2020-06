Die besten Tweets zum Nicht-Start der Kieler Woche

Kiel

Dauerregen, Wind und grauer Himmel: Zumindest das Wetter zeigt sich an dem Freitag, an dem das Volksfest eigentlich eröffnet werden sollte in bester Kiwo-Manier.

Aufgrund der Corona-Krise ist die Kieler Woche in den September verschoben worden. Von einem großen Volksfest kann dann aber auch noch nicht die Rede sein. Bei der Kieler Woche light sollen die Segelwettbewerbe im Vordergrund stehen.

Einige User versuchen deshalb im Juni das Beste daraus zu machen und überlegen sich ihr Alternativprogramm.

Und am Asmus-Bremer-Platz kommt dank ein paar Imbissbuden ganz leichte Kieler-Woche-Stimmung auf. Sehr zur Freude der Kollegen.

Aber zur Kieler Woche gehören eben nicht nur Bratwurst und Crêpes, sondern auch Konzerte.

Dem ein oder anderen passt es sogar ganz gut, dass die Kieler Woche in diesem Jahr nicht stattfindet.

Währenddessen freuen sich Kieler-Woche-Akteure wie Christoph Laloi und und Thomas Oeding vom Nordmarksportfeld schon jetzt auf das kommende Jahr.