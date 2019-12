Die letzten Spezialschiffe ziehen ab

Die Spuren der Nacht sind am Werkstor sichtbar. Leere Kaffeebecher und glimmende Grillreste zeugen von der Ausdauer der Kunden beim Feuerwerkshersteller Weco am Uhlenhorster Weg in Kiel. Wie alle Jahre wieder sind die Überraschungspakete im Fokus der Feuerwerksfans.