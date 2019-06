Kiel

Soundcheck, offizielle Eröffnung, 400 Konzerte, Windjammerparade, Segelevents, Internationaler Markt, Nightglow, Feuerwerk und vieles mehr: Die Kieler Woche 2019 hat unglaublich viele schöne Seiten. Und diese wollen wir mit Ihnen teilen.

Wenn Ihnen auf der Kieler Woche 2019 mit der Kamera oder dem Smartphone ein Schnappschuss gelungen ist, dann stellen Sie uns das Bild gerne zur Verfügung.

Jetzt mitmachen und Kieler-Woche-Bild hochladen

Die Teilnahme an der Fotoaktion zur Kieler Woche 2019 ist ganz einfach. Sie müssen Ihr Bild nur hier hochladen. Wir veröffentlichen es dann in diesem Artikel in einer Fotostrecke. Zu gewinnen gibt es nichts. Es geht nur um Ruhm und Ehre.

Kieler Woche 2019: Die schönsten Bilder

Eine Auswahl der schönsten Bilder zur Kieler Woche 2019 zeigen wir Ihnen hier:

Von KN-online