Kiel

Wie die Behörde am Montagmittag mitteilte, sei der Mann beobachtet worden, wie er gegen 22.56 Uhr etwas einsteckte und nicht bezahlte. Die Bundespolizei nahm den 26-Jährigen mit auf ihre Wache.

Dort fiel zunächst auf, dass er Farbe an seiner Kleidung hatte. Den Beamten zufolge war kurz zuvor ein Graffiti an einem Waggon der Deutschen Bahn angezeigt worden. Die dort verwendeten Farben waren auch an den Händen des Festgenommenen zu erkennen, so die Bundespolizei.

Seine Hände wurden fotografiert

Nachdem von den Händen Fotos als Beweise gemacht worden waren, durchsuchten die Beamten den 26-Jährigen weiter. Dabei kamen neben entsprechender Kleidung auch zwei Sprühdosen zum Vorschein. Doch das war noch nicht alles.

Auch 1,3 Gramm Kokain fielen den Bundespolizisten noch in die Hände, so die Mitteilung. Insgesamt konnten die Beamten also drei Anzeigen schreiben.

