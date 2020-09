Kiel

"In einem Fall, der sich nach Angaben eines 79-Jährigen vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr zugetragen hat, stand dieser an der Bushaltestelle am Schloßgarten in Kiel", schildert die Kieler Polizei in einer Mitteilung.

Vor ihm habe ein Wagen gehalten und der Fahrer habe angegeben, dass sein Vater mit dem 79-Jährigen vor Jahren im gleichen Betrieb gearbeitet habe. Weiter gab er an, dass der vermeintliche Vater kürzlich verstorben sei. Nachdem er auf diese Weise das Vertrauen erlangt hatte, bat er den Senior, ins Auto zu steigen.

Während der Fahrt habe er ihm angebliche Designer-Kleidung günstig zum Kauf angeboten und zudem um Geld zum Tanken gebeten haben. Als der 79-Jährige seine Geldbörse hervorgeholt habe, habe der Mann mit schnellen Handgriffen Geld an sich genommen. Dem Rentner sei die Situation unheimlich geworden, sodass er den Wagen bei der nächsten Gelegenheit verlassen habe. Hinterher stellte er fest, dass 80 Euro aus seiner Geldbörse fehlten.

Neue Betrugsmasche in Kiel : So soll der Täter aussehen

Er beschrieb den Fahrer der grauen Limousine als etwa 40 Jahre alt. Er soll eine auffällige, große Nase und an der Oberlippe Warzen haben.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche. "Steigen Sie nicht zu fremden Menschen ins Auto. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung. Lassen Sie sich auf offener Straße, auf Parkplätzen oder an der eigenen Wohnungstür keine vermeintlich hochwertigen Waren zu vermeintlich günstigen Preisen andrehen. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde ihnen von gemeinsamen Bekannten berichten", raten die Beamten.

Sollten Sie in solch eine Situation geraten, machen Sie Passanten oder Nachbarn auf sich aufmerksam. Informieren Sie die Polizei über 110, wenn Sie oder andere auf die beschriebene Art und Weise angesprochen und bedrängt werden.

Wenn Sie bereits Opfer dieser Masche wurden und dies noch nicht angezeigt haben, bittet die Polizei darum, unter 0431 / 160 3333 Kontakt zur Kriminalpolizei zu suchen.

