Im Kieler Hafen ist am Dienstag der erste Doppelanlauf von Kreuzfahrtschiffen in der Saison 2019. Die "Aidaluna" und die "Mein Schiff 1" haben am Ostseekai festgemacht. Dort verwandelt am Nachmittag Udo Lindenberg die "Mein Schiff 1" zum "Rockliner 6".