Als ein 21-Jähriger in Kiel in der Werftstraße an der Tanksäule steht, beobachtet er einen 37-Jährigen, der sich in der Tankstelle Auto-Zubehör in den Rucksack steckt. Er spricht ihn auf den Diebstahl an, woraufhin der Täter flüchtet. Doch der Zeuge verfolgt ihn und informiert die Polizei.