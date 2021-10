Die Jobmesse öffnet wieder ihre Türen: In der Messehalle von Süverkrüp Automobile in Kiel-Wittland präsentieren sich am Sonnabend und Sonntag Arbeitgeber, Hochschulen und Weiterbildungsstätten. Zudem gibt es unter anderem Vorträge, Workshops und Bewerbungs-Checks. Der Eintritt ist frei.