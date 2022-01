Wer steuerte das Auto in den Graben, wer überfiel die Discounter und wer täuschte eine heiße Liebe vor? Die Polizei ermittelt jährlich in Kiel in etlichen Kriminalsachen, löst die meisten – doch einige bleiben stets ungelöst. Wir haben die spannendsten von ihnen aus dem Jahr 2021 zusammengetragen.