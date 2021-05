Der Rechtsstreit um ein mögliches Diesel-Fahrverbot auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel geht weiter. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Verfahren über die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen den Luftreinhalteplan für Kiel an das Oberverwaltungsgericht in Schleswig zurückverwiesen.