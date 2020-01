Rasur ist nicht gleich Rasur. Im Sophienblatt in Kiel geben sich Promis wie Boxer Arthur Abraham, Fußballer Sydney Sam und die halbe Holstein-Kiel-Mannschaft die Klinke in die Hand. Sogar Rapper Kollegah ließ sich von den Brüdern Burulday den Bart stutzen. Warum ist der Barbier-Salon so beliebt?