Dieter-J. Mehlhorn über Kieler Architektur 1990 bis 2020+

Die „Leuchttürme“ der Architektur in Kiel von 1900 bis 1990, sie sind schnell abgearbeitet: Petruskirche, Sartori-Berger-Speicher, Schloss, Olympiazentrum. Aber das ist auch gar nicht das Hauptanliegen dieses neuen Bandes: Es geht vielmehr um stadtbildprägende Architektur der jüngeren Jahre „1990 bis 2020+“. Das Plus macht den vom Bund Deutscher Architekten SH herausgegebenen Führer von Dieter J. Mehlhorn so außergewöhnlich: Er enthält Projekte, die noch im Entstehen sind. Mit dem Vorteil der Aktualität – und dem Risiko, dass sie sich später womöglich doch anders präsentieren als dargestellt.

Auf jeden Fall wird damit deutlich, dass in Kiel vieles in Bewegung ist. Am Bootshafen etwa, rund um das Schloss, mit dem vielversprechenden Konzept der Kieler Höfe mitten in der Stadt, in der Kai-City oder auf dem heterogenen Uni-Campus. Wie langfristig manche, etwa Hotel-Nutzung angelegt ist, dafür möchte Mehlhorn seine Hand nicht ins Feuer legen, wenn er etwa an den Hotel-Rückzug beim kühnen „KoolKiel“-Projekt in Gaarden denkt. Auch beim Schloss wünscht er sich eine nachhaltige, kulturelle Nutzungsperspektive, um den Ort zum echten Anziehungspunkt zu machen.

Zu hohes Hotel, entstelltes Autohaus

Aber der Architekt, langjähriger Professor für Städtebau an der Fachhochschule Kiel und im Ruhestand routinierter Verfasser etlicher Architektur-Führer, gibt sich mit Bewertungen insgesamt zurückhaltend. Abgesehen mal von einigen auch in der öffentlichen Diskussion umstrittenen Bauten, wie etwa das Hotel-Hochhaus am Exerzierplatz, oder der aktuellen Nutzung des seinerzeit ausgezeichneten und heute „entstellten“ Autohauses in der Eckernförder Straße 167-169.

Homogenes Ensemble: Ostseekai (2007/2020) Quelle: Dieter-J. Mehlhorn

Kiel ist bald 800 Jahre alt, was man der Stadt bekanntlich kaum ansieht. Dafür ist in den vergangenen 30 Jahren bemerkenswert viel stadtbildprägende Architektur entstanden – Geschäftshäuser, Terminalgebäude, kirchliche und Hochschulbauten, Firmengebäude, Wohnquartiere. Dieter Mehlhorn stellt sie nach Bereichen geordnet systematisch, kurz und sachlich mit entsprechenden Abbildungen vor.

Dieter J. Mehlhorn sieht die Vielfalt auch kritisch

Wenn er angesichts der 110, nicht selten vom Bund Deutscher Architekten (BDA) preisgekrönten Objekte eine zunehmende Vielfalt baulicher Ausdrucksformen folgert, schimmert im Gespräch immer wieder der kritische Geist durch – die Sorge etwa, dass gerade im engen innerstädtischen Raum neue Architektur mitunter zu isoliert, mit zu wenig Rücksicht auf die Umgebung betrachtet wird. In solchen Fällen wünscht sich Mehlhorn mehr städtische Einflussnahme. Und meint damit gar nicht mal nur die großen Würfe. Den Stadtplaner stören oft genug schon hässliche Funktionseinheiten auf den Dächern eigentlich attraktiver Gebäude. Oder auch „grauenhaft“ angeordnete Mülltonnen-Stellflächen ...

Der BDA-Landesvorsitzende, Christian Schmieder, spricht im Vorwort von Kiel als einer Stadt im Wandel, von einer Stadt der Chancen und der Vielfalt (in durchaus unterschiedlicher baukultureller Qualität) – all das wird das danach von seinem ehemaligen Professor eindrucksvoll belegt. Es lohnt der tiefere Einblick ins Kieler Stadtbild, das schließlich auch für Lebensqualität steht.

Dieter J. Mehlhorn: Kiel Architektur 1990-2020+, Hrsg. vom BDA (Bund Deutscher Architektinnen und Architekten), Verlag Ludwig, Kiel, 168 Seiten, 140 Farbabbildungen, Klappenbroschur, 18 Euro.