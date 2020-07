Eine Rauchentwicklung sorgte am Montagmittag in Dietrichsdorf für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Kurz vor 14 Uhr hatten Passanten Rauch aus einem Fenster im elften Stock eines Hochhauses an der Pillauer Straße aufsteigen sehen. Der Grund: In einem Backofen war Essen angebrannt.