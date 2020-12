Mehr Licht. Das hat sich angeblich vor seinem Ende Goethe gewünscht. Und in der Vergangenheit gewiss auch so mancher, der nächtens den Blick zum Wasserturm auf dem Moorberg richtete. Seit Dienstagabend ist es aber dank einer erhellenden Spende der Kieler Volksbank endlich wieder beleuchtet.

Von Martin Geist