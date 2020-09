Kiel

Herr Indset, sorgt die moderne Technik dafür, dass wir als soziale Wesen immer schlechter werden?

Anders Indset: Es kommt darauf an, was wir moderne Technologie nennen und was wir unter besser und schlechter verstehen. Sicherlich haben wir eine rasante Entwicklung eines fatalen Umgangs mit Sucht, sei es die soziale Mediensucht oder die Spiel- oder die Pornosucht. Die Technologie ermöglicht aber auch Kommunikation mit Menschen rund um den Globus. Die Technologie öffnet uns die Welt und zeigt uns, dass diese unergründlich ist. Wir können eintauchen in diese Welt und lernen so, dass es anders sein kann, als wir denken.

Anzeige

Sie schreiben in Ihrem Buch „ Quantenwirtschaft“, dass wir uns endlich damit beschäftigen müssen, wer wir sind und wie eine menschengerechte Welt beschaffen sein muss. Wie können wir darauf Antworten finden?

Weitere KN+ Artikel

Indem wir uns mit dem Menschsein auseinandersetzen. Was ist überhaupt ein Mensch? Welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Natürlich ist die Welt technologisch, und noch steht uns ein digitaler Tsunami bevor. Es folgt eine zweite Quantenrevolution, in der die theoretischen Ansätze in der Praxis durch neue quantentechnologische Lösungen realisiert werden.

Was ist denn für uns wesentlich?

Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Glauben, aber auch Intelligenz und Bewusstsein gehören zu einer solchen Entwicklung. Viele Antworten finden wir, wenn wir uns mit Deep-Art, Psychologie und eben der Philosophie auseinandersetzen, und diese mit dem Ingenieurwesen kombinieren. Wir brauchen in Zukunft viele Kulturingenieure.

Sie haben den Begriff „ Quantenwirtschaft“ geprägt. Was können wir uns darunter vorstellen?

Quantenwirtschaft ist der Weg und gleichzeitig eine Darstellung und ein Denkanstoß eines neuen Betriebssystems für die Wirtschaft. Wollen wir die Gesellschaft verstehen und die gegenwärtigen Herausforderungen meistern, müssen wir die Wirtschaft neu denken. Die „Old Economy“ ist tot. Das Gleiche gilt auch für die „New Economy“. Das Versprechen der 90er-Jahre aus dem Silicon Valley mit Jachten und teuren Sportwagen für alle kann es und wird es niemals geben. Was folgt, ist die Q Economy oder eben die Quantenwirtschaft. Statt endliches Gewinnen und Verlieren, geht es da um die Unendlichkeit und darum, möglichst lange mitzuspielen. Sie ist eine technologische Welt, in der die Menschheit einen Bewusstseinswandel erfährt und sich eine Gesellschaft des Verstandes entwickelt. Wir lernen uns ein wenig zu limitieren, wir bauen eine perfekte Kreislaufwirtschaft und entwickeln neue Formen des Kapitalismus, basierend auf immateriellen Gütern. Es ist ein humanistischer Kapitalismus.

Das bedeutet auch weniger Konsum ...

Ich glaube, in vielen Regionen der westlichen Wohlstandsregionen haben wir Maß und Mitte verloren. Genügsamkeit und Wertschätzung dessen, was man hat, und die normalen Dinge im Leben zu erkennen, ist uns abhanden gekommen. Ein wichtiger Beitrag, um diese Lebenseinstellung wiederzugewinnen, ist es sicherlich, dass wir uns ein wenig limitieren. Was ist genug? Das sollte sich jeder Mensch immer wieder fragen. Neben Reduzierung sind natürlich die perfekte Kreislaufwirtschaft und radikale neue Ansätze wichtig.

Dann müssten Unternehmen erst einmal dafür sorgen, dass ihre Produkte nicht nach Ablauf der Garantie ihren Geist aufgeben.

Tatsächlich ist es so, dass bereits viele Produkte mit „alten“ Technologien eine deutlich längere Haltbarkeit haben können, ein Beispiel hierfür wären Rasierklingen. Es gibt bereits sogenannte „As-A-Service“-Modelle, bei denen der Hersteller die Verantwortung für das Produkt in der gesamten Wertschöpfungskette trägt. In einer solchen „perfekten“ Kreislaufwirtschaft entstehen neue Fragen und mögliche neue Geschäftsmodelle. Wir als Konsumenten können zu einer solchen Entwicklung beitragen. Wir als Kunden haben die Stärke, Firmen herauszufordern, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Dafür muss aber bei uns Konsumenten der Prozess der Selbstreflexion einsetzen. Auf Dauer wird sich zeigen, dass Nachhaltigkeit und Profit kein Widerspruch sind, es gibt Lösungen. Wir müssen uns nur trauen, diesen nachzugehen.

Management fürs 21. Jahrhundert Anders Indset (42) ist einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen. Mit seinem Buch „ Quantenwirtschaft“ stand der gebürtige Norweger wochenlang auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Anfang 2021 will er ein neues Buch über Denken herausbringen. 2018 hat ihn Thinkers50 („die Oscars des Management-Denkens“) in die Top 30 der in Zukunft wichtigsten Management-Vordenker aufgenommen. Er ist Dozent an mehreren internationalen Business-Schools und zeigt als Redner Führungskräften, wie sie das 21. Jahrhundert meistern können. Nach einer einjährigen Marketingausbildung in Oslo zog er bereits in jungen Jahren nach Deutschland, um die deutschen Philosophen in ihrer Muttersprache zu lesen. Zusammen mit einem Partner gründete er in Frankfurt am Main eine Werbeagentur, 2012 dann eine Firma, die Leadership-Seminare und Weiterbildung für Führungskräfte anbietet. Anders Indset spielte unter anderem für die norwegische Handball-Nationalmannschaft. Heute lebt er in Frankfurt am Main.

Sie schreiben, dass es eine schöne Vorstellung wäre, wenn es in jedem Unternehmen jemanden geben würde, dessen einzige Aufgabe es wäre, Glücksgefühle zu verbreiten. Eine tolle Idee.

Es gibt bereits Chief Happiness Officer und Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir um die Erkennung und Befreiung von Fähigkeiten oder Kapazitäten, die heute noch eingesperrt sind. Wir kennen alle diese Freunde in unserem engen Umkreis, die einfach gute Laune verbreiten, man fühlt sich schlicht besser mit denen zusammen. Es gibt genug Daten, die belegen, dass zufriedene Mitarbeiter besser arbeiten. Die alten Traditionen des lachenden Buddhas, den wir als Statue aus allen China-Restaurants kennen, ist ein solches Beispiel. Diese uralte Geschichte sollten wir versuchen, ins 21. Jahrhundert zu transportieren.

Ihrer Meinung nach können Frauen fast alles besser. Schönes Kompliment. Das werden die Männer aber vermutlich nicht so gerne hören.

Ob sie es hören wollen oder nicht, neurowissenschaftlich gibt es viele Unterschiede. Die Rolle des Managers – die Kontrolle, Steuerung und Überwachung von anderen Mitarbeitern – hat ausgedient. Das Projekt ist der neue Chef, und damit sind andere Skills im Unternehmen gefragt. Lea-dership ist jetzt überall, und Titel und Hierarchie wird ersetzt durch Teamfähigkeiten. Die vermeintlichen „Soft-Skills“ sind die wahren „Hard-Skills“, und da sind Frauen besser. Fähigkeiten wie Zuhören, Selbstreflexion, Kritikfähigkeit, Menschenkenntnis, Umgangsstil werden immer bedeutender.

Wie wünschen Sie sich die Wirtschaft von morgen?

Alle von uns können nicht auf den Mars flüchten, also müssen wir uns den Herausforderungen hier und jetzt stellen. Wichtiger als meine Wünsche sind also die Handlungen jedes Einzelnen. Wir brauchen eine Art „Interdependenzerklärung“ für die Menschen. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir also was ’rausnehmen, müssen wir auch was ’reingeben. Wenn alle ein „positives“ Konto haben, wäre die Welt herzlicher und gerechter. Wir hätten genug Ressourcen für alle acht Milliarden Menschen. Davon bin ich überzeugt.

Interview: Kristiane Backheuer

Am Donnerstag, 10. September, spricht Anders Indset um 19 Uhr zur Digitalen Woche in Kiel. Eine Live-Übertragung wird in der Lille-Brauerei ausgestrahlt.