Kiel

Will Paul Schneider (11) so einen Ozobot auch mal zu Hause programmieren? "Wenn ich darf", sagt er, und linst in Richtung seiner Mutter am Tisch. Viktor Reichelt von der Forschungswerkstatt grinst ebenfalls verschmitzt, weiß er doch, dass die kleinen Ozobots, fahrende Roboter, den Einstieg in die technische...