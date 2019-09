Fifa wie in der Sportsbar

Kiel

"Wie er den noch herausfischt", überschlägt sich Yerdens Stimme vor Begeisterung, schon bald braucht er ein Wasser. Grund dafür ist eine Torhüter-Parade in der Partie Holstein Kiel gegen Manchester City, die das Holstein-Stadion wohl lange nicht sehen wird. Im Videospiel Fifa 19 jedoch ist das realistisch.

Die Fußballsimulation in ihrer Neuauflage für 2020 soll die ideale Grundlage für den City E-Cup, die erste Videospiel-Stadtliga in Kiel, sein – und deswegen traten einige der Teams bereits am Sonnabend in der Halle 400 zum Vorbereitungsturnier an. Wer hier gewann, war erst einmal zweitrangig: "Das Thema E-Sport mobilisiert einfach viele", sagte Liga-Organisatorin Janina Löwe von der Firma Braune Digital. Dreistellig waren die Besucherzahlen über den Tag beim Ocean Playground, so der Name der Gesamtveranstaltung.

Allerlei Spielereien neben dem großen Fifa-Spiel

Neben dem Fifa-Turnier wurden allerlei Spielereien präsentiert, die mit der Digitalisierung möglich werden. Ob Gadgets (kleine technische Hilfsmittel) oder Virtual Reality: " Digitalisierung soll Spaß machen", beschreibt David Akinjise den Auftrag von Ocean Playground. Gleichzeitig kooperiert das Unternehmen mit dem Förderverein für Medienkompetenz in Schulen. Nur so könne man den vierfachen Anspruch erfüllen: Kreativität, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, gesellschaftliche Verantwortung, so Akinjise. Zusammengefasst: Es sei wichtig, auch junge Menschen nicht unvorbereitet auf die Digitalisierung loszulassen.

Gut vorbereitet wollen auch die 20 Teams in den City E-Cup starten, der mit seinen Erlösen auch den Kieler Verein Kulturgrenzenlos unterstützt. Rund 50 Anmeldungen habe es gegeben, berichtet Löwe – ob Arbeitskollegen, Freundeskreise oder Sportvereine. Schlussendlich mussten die Organisatoren von Braune losen. Mit dabei: ein Team von Software-Entwickler D-Velop, rund um Moritz Martensen (28): "Wir haben ein eingespieltes Team, ich habe richtig Bock auf die Liga", sagt er, "und die ist super organisiert."

"Fußball ist eine universelle Sprache"

Mehrere Teams sitzen in Trikots in den Stuhlreihen währenddessen vor der Leinwand und schauen sich ein Spiel von zwei Braune-Digital-Spielern gegen das Team Nonplusultra an. Während Yerden mitreißend kommentiert, sagt Löwe: "Es ist relativ neu, dass man sich in Deutschland E-Sport live ansieht. Aber wir haben uns auch auf Fifa als Spiel geeinigt, weil Fußball eine universelle Sprache ist, die jeder kennt." Wie im TV-Studio übernimmt nach der Partie der Blogger Christoph Karrasch als Moderator und analysiert mit den offiziellen E-Sports-Spielern von Holstein Kiel die besten Szenen.

Die letzten Szenen des Tages gestaltet ein auf der Digitalen Woche Bekannter mit: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer lost die Begegnungen der Liga aus, die am 7. Oktober startet. "Ich bin kein Gamer", bekennt er, "spiele Fußball lieber selber", und Glücksfee sei er auch noch nie gewesen – aber der E-Sport reife zu einer zusätzlichen Säule der Digitalen Woche heran. "Es gibt Dinge, die müssen auch analog bleiben", sagt Karrasch, und bittet Kämpfer zur Urne. Das Resultat spielt sich bis Mitte Dezember online ab. Und vielleicht hat der E-Cup bis zum Finale am 14.12. im Fleet 7 damit einige zusätzliche Fans gefunden.

